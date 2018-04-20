Количество камер фотофиксации на дорогах Беларуси планируется удвоить, заявил член наблюдательного совета СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» Дмитрий Курносенко в интервью газете «Республика», сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о возможности реализации уплаты сбора за техосмотр раз в месяц по заявительному принципу и выявления нарушителей через фотофиксацию, Дмитрий Курносенко сказал, что его решение лежит в нескольких плоскостях. Для этого требуются меры организационного, юридического и технического толка.

«Те технологии, которые нами используются, позволяют этот вопрос решать крайне быстро. Сегодня около 420 устройств фиксации нарушений установлено на автомобильных дорогах. К концу года их будет около 490, — сказал он. — Каждый автомобиль, у которого есть государственный регистрационный знак, попадая в зону контроля, распознается и оказывается в соответствующей базе данных. Так что наиболее сложным будет сопряжение баз данных, поскольку совершенно недопустимо, чтобы уведомления стали получать те, кто добросовестно прошел техосмотр и заплатил пошлину».

Дмитрий Курносенко также подчеркнул, что потребуется увеличение количества устройств. «Предварительные оценки были проведены, но все это неточные расчеты. Общее количество устройств должно достичь примерно 1 тыс., то есть необходим двукратный рост. Если сильно утрировать, это будет одно устройство на 90 км дорог», — отметил член наблюдательного совета.

По его мнению, для реализации подобного проекта может быть использовано финансирование за счет бюджетных средств, поскольку и платежи за все нарушения (административные либо в сфере безопасности дорожного движения), и госпошлина поступают в республиканский бюджет. Второй путь — это государственно-частное партнерство, когда техническая реализация такой системы отдается на аутсорсинг компании, имеющей опыт. «Я сторонник второй модели. Государство должно четко определить компетенции компании, возложить на нее определенные риски и просчитать экономику, когда это выгодно самому государству, а также позволяет реализовать проект на основе ГЧП. При таком варианте, на мой взгляд, реализация проекта будет быстрой и эффективной. Понятно, что в таком случае не будет бюджетных затрат, но часть средств, которые поступят в виде платежей в бюджет, направится на компенсацию затрат по созданию и обслуживанию системы», — сказал Дмитрий Курносенко.