Количество выезжающих из Беларуси на заработки в 2018 году увеличилось, а приезжающих в нашу страну мигрантов из других стран — сократилось.

Согласно статистике Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, которую изучило Завтра твоей страны, в январе-марте 2018 года на основе договоров и контрактов на работу в Беларусь прибыло 3 510 иностранцев, включая представителей стран Евразийского экономического союза. Это на 20% меньше, чем приехало на заработки в Беларусь в аналогичный период 2017 года.

Число уехавших за рубеж по трудовым договорам граждан Беларуси, наоборот, выросло с 1 839 до 2 187 человек (на 16%).

Узбекистан в первом квартале этого года стал третьей страной-поставщиком на белорусский трудовой рынок топ-менеджеров из-за пределов ЕАЭС. По данным Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, из этой страны в Беларусь в этот период по трудовым договорам и контрактам приехало 47 топ-менеджеров. Больше всего руководителей прибыло из Украины (55 человек), второе место у Китая – 49.

Украина и Китай были основными поставщиками трудовой силы на белорусский рынок в начале 2018 года.

Из Украины в январе-марте через МВД зарегистрировались для работы на белорусских предприятиях и в организациях 937 человек, из Китая – 606. Третье место среди стран вне ЕАЭС занял Узбекистан — 212 человек.

Всего в этот период работу в Беларуси нашли 2 405 мигрантов. В первую десятку поставщиков трудовой силы вошли также Турция (71), Литва (54), Вьетнам (52), Азербайджан (50), Польша (35), Грузия и Латвия (по 33).

Главными странами следования для 2 187 трудовых мигрантов из Беларуси (учтены также 20 иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь) стали Россия, Польша и Литва.

В Россию уехали 1030 человек, в Польшу – 686, в Литву – 308. Из других стран отметим США (46) и Чехию (45). В Китай уехали 19 человек, 5 – в Корею. Украина не фигурирует в этом списке.