Сын актрисы, сыгравшей Настеньку в «Морозко», не общается с матерью.

Актриса Наталья Седых, которая известна широкой публике по роли Настеньки в сказке «Морозко», рассказала о своей личной жизни.

Как стало известно, много лет артистка живет одна в своей квартире. Единственный сын уехал в Санкт- Петербург и живет там со своим отцом.

Как призналась Седых, она перестала справляться с ним и решила отправить его жить к бывшему мужу.

С супругом знаменитая артистка рассталась из-за измены. Однажды, приехав домой с гастролей раньше времени, она застала в доме чужую женщину, после этого инцидента они расстались.