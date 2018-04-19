Семерых белорусов избили поляки за то, что те разговаривали на русском языке.

Трое местных жителей напали на белорусов, которые работали в польском городе Голдап.

По сообщению польского портала Onet, пострадавших белорусов били кулаками, одного из них ударили бутылкой по голове, при этом в сторону белорусских граждан распылили слезоточивый газ.

Полицейским удалось задержать нападавших. Как удалось выяснить в процессе следствия, польским жителям не понравился тот факт, что потерпевшие разговаривали между собой на русском языке.

Прокуратурой города Сувалки злоумышленникам было предъявлено обвинение, им грозит до семи с половиной лет тюрьмы за применение насилия в отношении иностранцев на почве национализма.