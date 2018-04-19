Бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk стала доступна в Минске с 19 апреля. Под одним названием объединены более 115 общественных точек доступа, установленных компанией «Деловая сеть».

«Ранее воспользоваться бесплатным доступом в интернет можно было, подключившись к сети Wi-Fi.BN.BY. Это тестовое название, которое было не самым понятным, особенно для иностранцев. Мы изучили опыт европейских столиц и решили объединить все наши точки бесплатного Wi-Fi в единую сеть под названием Free Wi-Fi Minsk», — пояснил генеральный директор ООО «Деловая сеть» Павел Алексеенко.

Сетью Free Wi-Fi Minsk можно воспользоваться во многих крупных торговых центрах, десятках кафе, автозаправочных станциях А-100, в ряде больниц, гостиниц, отделений банков, сообщает TUT.BY.

Для подключения необходимо ввести свой номер мобильного и получить на него пароль. Последующие авторизации в сети будут проходить у пользователя автоматически. После подключения сетью можно пользоваться бесплатно неограниченное количество времени без ограничений по скорости.

Сеть Free Wi-Fi Minsk стала частной инициативой компании «Деловая сеть», которая реализована без привлечения государственных средств. В компании надеются на поддержку городских властей и дальнейший рост количества точек. Так, уже в 2018 году общественный Wi-Fi появится на станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская».