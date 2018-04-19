Президент повторил заявление, что никто не занимал более жесткую позицию в отношении Москвы, чем он.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что США введут новые санкции против российского правительства, «как только они их заслужат».

Трамп ответил на заданный ему вопрос, когда он и премьер-министр Японии Синдзо Абэ позировали для фотографий после совместной пресс-конференции в среду вечером.

После этого американский лидер вернулся к микрофону, чтобы вновь заявить, что «никто не занимает более жесткую позицию в отношении России, чем президент Дональд Трамп».

Президент также подтвердил предыдущие сообщения о столкновении между американскими военными и российскими наемниками в Сирии, которое, по его словам, привело к многочисленным жертвам.

«Недавно в Сирии произошло очень ожесточенное сражение между нашими военными и российскими военными, и это очень печально, – сказал президент. – В том сражении погибло много людей».

Напомним, что 7 февраля стало известно о попытке нападения на штаб-квартиру «Сирийских демократических сил» под Дейр-эс-Зором. В результате ответной атаки, в которой участвовали и американские силы, по различным сообщениям погибло до 200 нападавших. Позднее СМИ обнаружили свидетельства того, что в их числе были и граждане Российской федерации, подписавшие контракты на службу в так называемой ЧВК Вагнера.

На прошлой неделе, отвечая на вопросы сенаторов в верхней палате Конгресса, директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в одном из боестолкновений в Сирии погибло «несколько сотен» граждан РФ.

«Что бы я ни делал, СМИ будут считать, что я не проявляю достаточной жесткости, потому что такова их линия, – посетовал президент. – Но Россия скажет вам, что не было никого жестче, чем Дональд Трамп».

Заявление президента прозвучало после того, как ранее на этой неделе разногласия внутри администрации по поводу санкций стали достоянием общественности.

Посол США в ООН Никки Хейли вступила в спор с экономическим советником Белого дома Ларри Кудлоу в связи с его ремаркой, что она, возможно, запуталась в вопросе о планах Вашингтона по введению дополнительных санкций против России.

«При всем уважении, я не из тех, кто запутывается», – сказала Хейли, член кабинета президента Дональда Трампа, выступая на телеканале Fox News.

В воскресенье Хейли заявила, что Вашингтон готовит новые санкции против России в связи с ее поддержкой сирийского президента Башара Асада.

Однако, как сообщил высокопоставленный представитель администрации, Трамп отложил принятие новых ограничительных мер.

Кудлоу заявил во вторник, что Хейли «делает замечательную работу» и является «эффективным послом».

«Возможно, здесь возникла какая-то временная путаница», – добавил он.

«Думаю, дело в том, что у нас есть пакет санкций и дополнительные санкции, которые находятся в процессе рассмотрения, но решение по ним пока не принято», – заявил Кудлоу на брифинге в поместье Трампа Мар-а-Лаго, где Трамп принимал премьер-министра Японии Синдзо Абэ для двухдневных переговоров.

По словам Кудлоу, никакой неразберихи в подходе Белого дома к Москве нет.

Высокопоставленный представитель администрации заявил в понедельник, что Трамп едва ли утвердит новые санкции, если Москва не осуществит новую кибератаку или какую-то иную провокацию.

Между тем российские СМИ сообщают, что посольство РФ в Вашингтоне получило письмо от администрации Трампа о том, что Вашингтон пока не планирует вводить новые санкции в отношении Москвы.

«Я подтверждаю, что посольство РФ в Вашингтоне было уведомлено о том, что новых санкций в ближайшее время не будет», – цитирует агентство «Интерфакс» высказывание неназванного источники в МИД России.

Конфликты между Хейли и сотрудникасми Белого дома, связанные с Россией, уже случались, напоминает газета Washington Post.

По ее данным, вскоре после инаугурации Трампа Хейли выступила в ООН с речью, в которой заявила о приверженности Белого дома политике администрации Барака Обамы относительно санкций, связанных с российской агрессией в Украине.

Речь была завизирована Дэвидом Кэттлером, который тогда был высокопоставленным сотрудником Совета национальной безопасности. Однако это выступление разочаровало Трампа, который захотел узнать, кто его одобрил.

«На многих людей накричали, в том числе и сам президент», – рассказал газете американский сотрудник в ООН.

По данным Washington Post, Кэттлер был уволен через пару недель в ходе реорганизации Совета национальной безопасности, проведенной Гербертом Макмастером.