О предприятиях, которые вошли в список крупнейших налогоплательщиков столицы по итогам работы за январь — март текущего года, агентству «Минск-Новости» сообщили в инспекции МНС Республики Беларусь по городу Минску.

По словам специалистов, треть доходов консолидированного бюджета города за первый квартал сформирована 10 крупными организациями. Этими субъектами хозяйствования уплачено в бюджет 916 млн рублей. В целом же в казну за январь — март поступило около 2,9 млрд рублей.

— ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,

— ЗАО «Белорусская нефтяная компания»,

— РУП «Минскэнерго»,

— ООО «Табак-инвест»,

— ЗАО «Минский завод виноградных вин»,

— СООО «Мобильные ТелеСистемы»,

— унитарное предприятие «Велком»,

— ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»,

— ИООО «Лукойл Белоруссия»,

— ООО «Евроторг».

Справочно

В столице работают 133,4 тыс. субъектов хозяйствования. Из них 73 тысячи работают как индивидуальные предприниматели. Еще 214 тысяч граждан платят налог в бюджет города.