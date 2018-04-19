Палата представителей 19 апреля приняла в первом чтении поправки в закон «О средствах массовой информации», предусматривающие распространение его действия на интернет-ресурсы, посредством которых осуществляется распространение массовой информации.

За принятие документа проголосовало 98 депутатов, против — два. Еще два депутата не голосовали за законопроект.

Одновременно вносятся поправки в Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс.

Законопроект предоставляет возможность осуществлять государственную регистрацию в качестве сетевого издания, устанавливает права и обязанности владельца интернет-ресурса.

Документ предлагает ограничить иностранное участие в формировании белорусского информационного пространства, в том числе посредством запрета на распространение продукции иностранного СМИ на территории Беларуси без получения соответствующего разрешения.

Документ также расширяет перечень видов информации, распространение которой в СМИ запрещено. Уточняется процедура принятия республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу.

Кроме того, расширяется состав правонарушений, предусматривающих ответственность за нарушение законодательства о СМИ.

Представляя законопроект, министр информации Александр Карлюкевич отметил, что он был разработан в целях обеспечения права граждан на получение правдивой информации, а также связан с защитой национальной безопасности страны.

По его словам, интернет «далеко не всегда служит защите государства и граждан», является инструментом ведения информационных войн.

Карлюкевич сообщил, что законопроект вступит в силу через пять месяцев после официального опубликования. Затем предусмотрен шестимесячный переходный период.

Проект поправок в закон о СМИ поступил для ознакомления в редакции государственных газет и журналистские общественные объединения в начале апреля и подвергся общественной критике. Глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец ранее заявил БелаПАН, что предлагаемые поправки ведут к усилению государственного контроля в медиасфере.

«Условия, которые власть ставит [перед интернет-ресурсами] для регистрации в качестве медиа, очень серьезные, и их может выполнить очень незначительный процент интернет-ресурсов, — считает глава БАЖ. — Во-вторых, согласно предложениям Мининформа, ответственность и санкции будут распространяться не только на сетевые медиа, но и на все остальные интернет-ресурсы. Не предусмотрен порядок обжалования таких санкций. Кроме того, остается внесудебный порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам. В-третьих, вводится дополнительная административная ответственность в виде штрафов для тех, кто зарегистрирован и не зарегистрирован в качестве СМИ. Протоколы по новым пунктам 3.1 и 3.2 ст. 22.9 КоАП (нарушение законодательства о СМИ) будут составлять сотрудники милиции, которые не являются специалистами в медиасфере… Таким образом, ответственность становится более жесткой».

Александр Лукашенко 10 апреля заявил, что новая редакция закона о средствах массовой информации призвана защитить людей от «потока непроверенной, ложной, деструктивной информации». В проекте закона, по его словам, отражена часть задач, которые сегодня стоят перед СМИ. В частности речь идет о развитии отечественного контента на телевидении. Кроме того, более востребованной становится «качественная журналистика с авторской позицией, достоверными фактами и глубокой аналитикой».