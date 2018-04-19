Бывший репортёр Washington Post Рональд Кесслер в книге «Белый дом Трампа: изменение правил игры» рассказывает, что Барак Обама на случай ядерной угрозы подготовил под резиденцией президентов США пятиэтажный бункер — «бомбоубежище Судного дня». Издание BBC раскручивает историю: Обама такой не один. Состоятельные американцы покупают бункеры, потому что боятся российских ракет.

Мода или паранойя?

Паранойя бурно растёт по обе стороны Атлантики. New York Post пишет, что Путин готовит огромные подземные бункеры под Москвой. The Independent утверждает, что шведские власти начали инспектировать бункеры на случай атаки со стороны России. А в самой России уже который год работают несколько фирм, которые занимаются исключительно строительством vip-бункеров.

Стоимость бюджетного варианта — от 160 тысяч рублей (около 5 млн российских). Ежегодное комплексное обслуживание объекта стоит около двух тысяч рублей. Но есть ли смысл считать деньги, когда речь идёт о возможности пережить ядерный Апокалипсис?

Маленький бункер под полем с картошкой

В крупных минских проектных бюро «Минскгражданпроект» и «Белжилпроект» Еврорадио рассказали, что с просьбой создать проект к ним… ни разу не обращались. Но даже если бы это случилось, то возникли бы определённые сложности. «Обычные граждане» не могут заказать проект такого рода.

«Да, мы проектируем такого рода объекты. Однако граждане не могут построить на своём участке бомбоубежище, чтобы оно им считалось официально. Частные участки выдаются для постройки жилого дома. А это специальные сооружения, — поясняют в Управлении военного проектирования, профильно занимающегося бомбоубежищами. — Для их проектирования нужны технические условия МЧС и гражданской обороны. Вы, конечно, можете сделать себе подвал с толстыми стенами и перекрытиями, но он будет бомбоубежищем только в ваших фантазиях».

Другой выход — купить старый военный бункер. Несколько лет назад они периодически всплывали на аукционах от Минобороны. Но это дорого, трудоёмко и проблематично. А судя по тому, что они исчезли из аукционных списков, Минобороны или продало все бункеры, или передумало продавать их населению.

Ключ от бункера… в ЖЭСе!

В Минске большое количество старых бомбоубежищ в подвалах старых домов, школ, заводов и административных зданий. В жилых домах они в ведении ЖЭСов. Эти хранилища закрыты на замки, а ключи… — у сотрудников жилищно-эксплутационных служб. И какая от них польза? В случае, если хранилище может экстренно понадобиться, сотрудник ЖЭСа попросту не успеет его открыть.

Например, хранилище в доме № 14 на улице Брилевской в ​​Минске. ЖЭС №79, где находятся ключи от него, находится на другой улице, в почти километре от этого дома. А вот и маршрут, которым мужественный дворник несёт заветные ключи под завывания сирены воздушной тревоги. В случае ракетного залпа по Минску шанс скрыться в государственном бомбоубежище приближается к нулю.

Вообще же, стоит задуматься о переезде в Албанию. Там во времена «холодной войны» было создано около 700 тысяч бункеров и различного рода защитных сооружений из расчёта: одна постройка на четырёх жителей. Небольшие, не особенно удобные, но в условиях радиоактивных пустошей — прекрасное место для обустройства базы, где можно отдохнуть.