Глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин считает, что для отмены смертной казни в республике руководству страны необходимо проявить политическую волю.

«Один из аргументов против отмены смертной казни, который я постоянно слышу: «смертная казнь – это воля народа». Но я сомневаюсь в том, что этот аргумент полезен», – сказала Викторин, выступая в Минске на круглом столе «Правовые аспекты отмены смертной казни».

Она отметила, что мнение общества важно учитывать при обсуждении вопроса применения смертной казни, «но сильные лидеры – это не те лидеры, которые идут за общественным мнением». «Это те лидеры, которые ведут за собой людей, особенно по таким чувствительным вопросам, как смертная казнь», – подчеркнула посол ЕС. «Поэтому мы говорим о том, что, возможно, потребуется инициатива сильного лидера, чтобы продвинуть решение этого вопроса в Беларуси», – заявила Викторин.

Она отметила, что в белорусской Конституции говорится о временном характере применения смертной казни. Беларусь остается единственной страной в ЕС и СНГ, где сохраняется смертная казнь, применяемая как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.