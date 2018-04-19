Европарламент призвал власти Беларуси соблюдать права человека, а также освободить и реабилитировать всех политзаключенных. Об этом говорится в резолюции по Беларуси, принятой 19 апреля на сессии ЕП в Страсбурге.

«Хотя ЕС неоднократно подчеркивал, что уважение фундаментальных свобод, верховенства закона и прав человека является обязательным условием для улучшения и дальнейшего развития отношений с Беларусью, ситуация с правами человека в стране продолжает вызывать беспокойство», — говорится в резолюции.

Отмечается, что в Беларуси продолжается практика запугивания и преследования общественных и оппозиционных активистов, политиков, журналистов. Европарламент сожалеет о задержаниях оппозиционных активистов и политиков, в том числе Николая Статкевича и Владимира Некляева, накануне и во время Дня Воли. Свобода собраний и ассоциаций является одной из основных свобод человека, подчеркивается в резолюции.

«События Дня Воли еще раз показали, что белорусские власти не намерены отказываться от своей старой политики репрессий в отношении граждан, которые пытаются реализовать свои права, гарантированные Конституцией и международными соглашениями, — говорится в резолюции. — Нарушения принципов демократии и основных свобод, в том числе задержания по политическим мотивам, должны в каждом конкретном случае вызывать четкую реакцию со стороны ЕС в его отношениях с Беларусью».

Европарламент призывает власти немедленно освободить двух белорусских политзаключенных Михаила Жемчужного и Дмитрия Полиенко, а также восстановить в гражданских и политических правах всех бывших политзаключенных.

В резолюции также содержится призыв к властям «безотлагательно возобновить работу по реформированию избирательного законодательства». Отмечено, что Беларусь продолжает игнорировать рекомендации БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии по улучшению избирательного законодательства. Прошедшие в феврале 2018 года местные выборы вновь продемонстрировали наличие серьезных недостатков и процедурных нарушений, в том числе проблемы с наблюдением за голосованием и подсчетом голосов. В резолюции подчеркивается, что честных и свободных выборов в Беларуси не было с 1994 года.

Европарламент выражает сожаление в связи с преследованиями журналистов и независимых СМИ в Беларуси, в том числе «незаконным удалением» с избирательного участка во время местных выборов представителя телеканала «Белсат» Андрея Козела и блокировкой сайта «Хартия-97».

Авторы резолюции призывают белорусские власти немедленно и безоговорочно прекратить блокировку «Хартии-97» и отказаться от принятия поправок в закон о СМИ, которые представляют «серьезную угрозу для свободы слова в стране».

В документе подчеркивается, что Беларусь продолжает оставаться последней страной в Европе, которая применяет смертную казнь. При этом указано, что спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси «отмечает, что смертные приговоры в Беларуси можно считать спорными из-за отсутствия независимой судебной системы и справедливых судебных процессов». Беларусь призывают немедленно ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага на пути к ее полной отмене.

Европарламент разочарован неоднократными отказами в регистрации демократическим оппозиционным партиям и призывает власти Беларуси устранить препятствия для их регистрации, а также исключить из Уголовного кодекса статью 193.1, которая предусматривает ответственность за деятельность от имени незарегистрированной организации.

Авторы резолюции рекомендуют властям Беларуси «начать конструктивный и открытый диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом», гарантировать гражданам соблюдение их прав на свободу собраний, ассоциаций, мирных демонстрацией и обеспечить свободную работу всех СМИ.

Евродепутаты также призывают Европейскую службу внешних действий (ЕСВД) и Еврокомиссию продолжить поддержку гражданского общества в Беларуси и за ее пределами, включая поддержку независимых источников информации для белорусского общества, вещания на белорусском языке и из-за рубежа.

Европарламент считает необходимым вовлекать гражданское общество и правозащитников в диалог между ЕС и Беларусью.

Особое внимание ЕСВД и Еврокомиссия, по мнению европарламентариев, должны уделить безопасности Белорусской АЭС в Островце для обеспечения полного соблюдения международных стандартов ядерной и экологической безопасности.

Сожалея об отсутствии прогресса в сфере прав человека в Беларуси, Европарламент призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности найти возможности для полной и эффективной защиты прав человека в стране.

В резолюции отмечается, что завершение переговоров о приоритете партнерства между Беларусью и ЕС позволит расширить двустороннее сотрудничество на благо граждан обеих сторон, откроет для Беларуси доступ к финансовой поддержке и расширенному сотрудничеству с ЕС при условии принятия ею конкретных мер по демократизации, включая всеобъемлющую реформу избирательного законодательства.

Евродепутаты приветствуют решение Беларуси о введении пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран, в том числе стран ЕС.