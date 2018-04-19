Расследование гибели 21-летнего солдата длилось полгода. Все это время следствие отрабатывало три версии произошедшего в Печах: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. Сегодня Следственный комитет собрал журналистов, чтобы рассказать, как погиб Александр Коржич. Обвиняемым по делу Коржича грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.



— Расследование завершено. По данному уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены трое сержантов. Они проходят по 150 эпизодам, вину признали частично. Действия военнослужащих повлекли самоубийство Коржича, — заявил Олег Шандарович, начальник главного следственного управления СК.

По словам представителя СК, отрабатывалась версия убийства, но она не нашла подтверждения. Обвиняемые неоднократно применяли насилие и избивали Коржича.

Олег Шандарович отметил, что обвиняемые били не только Коржича, но и других солдат.

— Избивали руками и ногами. Кроме того, принуждали военнослужащих безвозмездно покупать сигареты и продукты питания, — заявил он. — В частности, Коржич заплатил своему командиру сначала 40 рублей, затем передал еще 30 рублей за освобождение от хозяйственных работ и 20 рублей в качестве отступных за нахождение в стационаре.

После отбоя сержанты не раз издевались над рядовыми, поднимали и заставляли делать физические упражнения. Всего по уголовным делам проходят 57 потерпевших.

В Следственном комитете подробно остановились на фейковых новостях, касающихся смерти Александра Коржича.

— Не было никаких ошейников (якобы в них солдат заставляли мыть унитазы. — Прим. TUT.BY), не было и того, что Коржич доставал другого солдата из петли. Это не была ритуальная смерть, как писали в Сети. Все факты были проверены и не нашли своего подтверждения, — заявил Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью СК.

На вопрос, как мог Александр Коржич без посторонней помощи сам надеть майку на голову и связать шнурки на ботинках, СК пояснил:

— Наши статисты смогли продемонстрировать, что это возможно.

В ходе расследования уголовного дела были допрошены сотни военнослужащих, на основании показаний потерпевших и свидетелей, следователи пришли к выводу, что Александра Коржича довели до самоубийства.

— Фактически Коржич боялся возвращаться в свою часть после лечения, — рассказал на пресс-конференции Олег Шандарович.

Обвиняемым по делу Александра Коржича предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 455 «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия — доведение до самоубийства».

Расследования уголовных дел еще в отношении 12 фигурантов продолжается, три уголовных дела направлены в суд.

Во время пресс-конференции представитель Министерства обороны принес извинения маме погибшего Александра Коржича. И сказал, что люди имееют право знать о том, что же случилось в воинской части в Печах.

— В самом начале это было представлено как якобы дичайший случай противоправных действий, убийство человека, названное собачьей смертью. Многочисленные гематомы на теле, изощренные пытки, ошейники с иголками, мытье туалета зубными щетками … Эта информация получила широкое распространение в СМИ, — говорит Владимир Макаров, пресс-секретарь Министерства обороны. — Так имело ли место убийство? Нет, не имело. И Следственный комитет может это подтвердить. Кроме того, экспертиза не подтвердила версию о побоях на теле Коржича, это были гематомы.

В Министерстве обороны уверяют, что после гибели солдата сделали выводы.

Тело рядового Коржича нашли 3 октября 2017 года в подвале медицинской роты воинской части. Чуть позже министр обороны Андрей Равков скажет: «самым неприятным» для него стало то, что армия «потеряла» солдата на 7 дней.

— Он 7 дней провисел в петле… Я понимаю, что солдат может потеряться на ночь, на несколько часов, но не на 7 дней! Поэтому без сожалений мы отстранили от должности тех, кто должен был вести учет, пришлось решить кадровые вопросы, — говорил Равков.

Гибель 21-летнего Александра Коржича расследовал центральный аппарат Следственного комитета. В первые дни следователи сделали заявление: в деле 10 обвиняемых, 5 подозреваемых и три версии случившегося: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. В день на допрос вызывались по 20−30 военнослужащих, по поручению президента к следственным действиям была допущена мама погибшего Александра Коржича.

В интервью TUT.BY руководитель следственной группы рассказывал, что первоначально в деле по гибели солдата, которое находится в производстве СК, было соединено 16 уголовных дел. Затем 3 уголовных дела в отношении 3 военнослужащих были выделены в отдельное производство, они касаются смерти Коржича. Этих фигурантов обвиняют по ч. 2 ст. 455 УК (Превышение власти с применением насилия). Во время допроса солдат выяснилось: чтобы рядовой смог выпить кофе, купить булочку, должен был заплатить сержанту 2 рубля. За пользование мобильным телефоном, которые запрещены приказом министра обороны, устанавливалась такса в 20−40 рублей.

— Когда Александра Коржича нашли в том подвале, у него были связаны шнурки на ботинках, а на голову надета майка. Разве это не говорит о криминальном следе? — спрашивал TUT.BY в феврале руководителя следственной группы.

— Не всегда. Дело в том, что в практике встречаются такие случаи, когда человек связывает себя перед суицидом. Кроме того, существуют примеры, когда перед суицидом человек надевал себе на голову пакет, обматывал ее рубахой, курткой и т.п. Некоторые психологи заявляют, что это сродни «закрыть глаза» перед «лицом смерти». Но есть еще и физиологический фактор. По этическим соображениям я не буду подробнее излагать, но кто видел на местах происшествий погибших от механической асфиксии, думаю, понимают, о чем я говорю. Отмечу, с учетом многих статей в интернете по данному делу и комментариев к ним, где утверждается о невозможности повешения при условии связанных ног и надетой на голову майки, мы провели ряд следственных экспериментов. Они показали: человек с такой же комплекцией и ростом, как Коржич, мог связать себе ноги шнурком, надеть майку на голову и совершить самоповешение в условиях того подвала. Отмечу, наша задача состоит в том, чтобы установить в ходе расследования все обстоятельства произошедшего. Поэтому, отбросив конспирологические версии, мы оперируем фактами.