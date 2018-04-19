С 1 мая 2018 года туристы из Беларуси и еще 58 стран смогут посещать китайский остров Хайнань без виз.

«С 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань», — сообщается в заявлении Государственного управления по делам иммиграции КНР.

Помимо Беларуси в список попали США, Великобритания, Украина, Россия, Франция, Германия, Италия, Эстония, Греция, Латвия, Литва, Казахстан, Чехия, Финляндия и другие.

Безвизовый режим будет распространяться на туристические группы и отдельно путешествующих туристов. Срок пребывания с 1 мая будет увеличен до 30 дней.