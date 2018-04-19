19 апреля в суде Фрунзенского района Минска прокурор завершила оглашение обвинительного заключения по резонансному делу бизнесмена Александра Кныровича и топ-менеджеров его компании «СарматТермо-Инжиниринг».

Напомним, процесс начался 18 апреля, на скамье обвиняемых — пять человек. Кроме Кныровича, который на момент задержания в январе 2017 года являлся директором компании, в числе его «подельников» находятся: заместитель по продажам Евгений Поповский, заместитель по экономике Игорь Максимов, ведущий экономист Андрей Кусков и соучредитель и бывший директор Владимир Дашкевич.

Согласно зачитанного прокурором текста, топ-менеджеры обвиняются в даче взяток (ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК) руководителям и должностным лицам предприятий жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ и организаций энергетики в различных регионах Беларуси.

Как следует из обвинения, незаконное вознаграждение передавалась чиновникам, которые обеспечивали проведение «заказных» тендеров. Сумма взяток варьировалась от 1 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. Всего же общая сумма взяток составила 14 тысяч рублей.

Вторым эпизодом обвинения в адрес фигурантов является уклонение от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба государству в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). По версии следствия, сумма неуплаченных компанией «СарматТермо-Инжиниринг» налогов составляет боле 3 миллиона 374 тысячи рублей.

По версии обвинения, налоговая база занижалась с помощью зарегистрированной в Санкт-Петербурге компании «СТИ Трейдинг», учредителем которой выступила мать Кныровича. Следствие сочло, что женщина была «не осведомлена о роли структуры в занижении налоговой базы».

По словам прокурора, обвиняемые действовали умышленно по предварительному сговору.

После оглашения обвинения фигуранты выразили свое отношение к работе следствия. Дашкевич, Максимов и Кусков свою вину признали полностью. Поповский — частично, он отрицает в своих действиях наличие преступного сговора и предварительной договоренности.

Александр Кнырович также свою вину по ст. ст. 243 и 430 УК признал частично и пояснил, что директором компании он был с осени 2016-го по январь 2017 года. Он не согласился с методикой расчета и с самой суммой «возможно, не уплаченных налогов». По его оценкам, налоги не были уплачены на сумму не более 100 тысяч рублей. Эти деньги компания перечислила на счет КГБ еще год назад.

Что касается частичного признания вины по даче взяток, то бизнесмен сказал: «Признаю, что однократно дал указание Максиму выделить деньги Поповскому, которые, как я предполагал, могут использоваться, в том числе, и для передачи незаконного денежного вознаграждения должностным лицам».

По предложению прокурора судебное следствие началось с допроса свидетелей. Затем будут допрошены обвиняемые. Кнырович попросил суд допросить его последним, после допроса свидетелей и исследования материалов уголовного дела.

Справка «Белорусского партизана». ООО «СарматТермо-Инжиниринг» является одним из первых в Беларуси изготовителей предварительно изолированной продукции, работает с 1996 года. В настоящее время в отношении компании Экономическим судом Минской области ведется производство по делу о банкротстве.