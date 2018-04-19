Врачи всех профилей наперебой трубят об опасностях хронического стресса. Это состояние, которое многие привыкли считать нормой жизни, может стать неспецифической причиной огромного количества заболеваний.

Для начала разберемся с терминологией. Стресс – это ни хорошо, ни плохо. Он является естественной адаптационной реакцией организма на воздействие различных физических или психологических факторов. Положительная и отрицательная форма стресса (эустресс и дистресс) обладают схожими чертами: активизируют кору надпочечников, стимулируют выработку кортизола, повышают тревожность и ведут к истощению. В этой статье мы собрали 10 самых распространенных последствий хронического стресса.

1. Ухудшение памяти и внимания

Стресс приводит нервную систему человека в возбужденное состояние. Это естественно, поскольку мозгу необходимо сфокусировать все свои усилия на решении актуальной проблемы. Но длительное психоэмоциональное напряжение очень быстро истощает наше сознание, а главные когнитивные функции начинают неумолимо снижаться: человек хуже систематизирует информацию, внимание его рассеивается, память ухудшается.

2. Тревожность и фиксация на плохом

Хронический стресс заставляет мозг постоянно быть «начеку», поэтому тревожность – естественная защитная реакция организма на раздражающие факторы. Более того, данное расстройство является одним из главных симптомов посттравматического стрессового синдрома (ПТСР) – тяжелого психического состояния, возникающего вследствие единичной или повторяющейся психотравмирующей ситуации.

3. Раздражительность и вспыльчивость

Существуют люди, для которых раздражительность и повышенная возбудимость – нормальное состояние, обусловленное темпераментом. Но в большинстве случаев такие реакции являются методом психологической защиты от внешней агрессии, неудач, критики, назойливого внимания и других факторов-стрессоров. Если их не пресекать, человек постепенно потеряет контроль над собой, а его вспыльчивость может разрушить ценные семейные, дружеские и профессиональные отношения.

4. Депрессия

Если депрессия возникает вследствие какой-либо психотравмирующей ситуации, ее называют реактивной. Основными причинами заболевания становится стресс от потери близкого человека, развода, финансовых трудностей, профессиональных неурядиц, конфликтов и проч. Реактивная депрессия может длиться от 1 месяца до 2 лет. Симптомы этого расстройства достаточно серьезны (тревога, истерики, суицидальные мысли, бессонница, потеря аппетита), а лечением должен заниматься профессиональный психотерапевт.

5. Расстройства питания

Хронические стрессы напрямую связаны с пищевыми привычками. Чтобы справиться с напряжением и доставить себе удовольствие, человек начинает искать утешения в еде, либо же, напротив, пытается ограничивать ее потребление. Как следствие, мы имеем целый ряд нервных расстройств питания: анорексию, булимию, переедание, психогенную рвоту, утрату аппетита и полный отказ от пищи. Нередко именно стресс становится причиной ожирения, и для того, чтобы справиться с проблемой, человеку понадобится не просто коррекция питания, но и помощь психиатра.

6. Вредные привычки

То, что алкоголь или наркотики могут помочь справиться со стрессом – опасное заблуждение, которое погубило миллионы человеческий жизней. Действительно, воздействие определенных химических веществ может временно снизить тревогу и беспокойство. Но в перспективе любая зависимость станет дополнительным источником стресса, и человек будет двигаться по кругу, постепенно усугубляя свое состояние.

7. Проблемы со сном

Постоянное нервное напряжение снижает качество сна, а тревожность, вызванная его недостатком, становится дополнительным источником стресса. Люди, страдающие хронической бессонницей, входят в группу риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также подвергают ненужным испытанием свою психику.

8. Язвенная болезнь

Многие слышали о том, что язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки является последствием частых стрессов. Эта теория нашла подтверждение благодаря медицинским исследованиям: стрессы повышают выработку соляной кислоты в желудке, активизируют секреторную функцию поджелудочной железы, а большое количество желчи вызывает воспаления, эрозии и язвы слизистой оболочки желудка.

9. Потеря сексуального влечения

Хронический стресс может стать причиной импотенции у мужчин и снижения либидо женщин. В состоянии постоянного нервного напряжения мозг человека не может расслабиться, и сексуальное возбуждение не наступает. Потеря влечения и отсутствие половой жизни становятся для представителей обоих полов источником дополнительных переживаний и комплексов, а длительный отказ от секса грозит гормональными нарушениями и простатитом.

10. Сердечно-сосудистые заболевания

Хронический стресс, тревожность, попытки успокоить нервы сигаретами, едой и алкоголем – главные провокаторы заболеваний сердца и сосудов. Они многократно повышают риск развития артериальной гипертензии, атеросклероза, ИБС и инфаркта.