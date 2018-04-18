Сегодня в стране стартовала акция «Дом без насилия», и всю следующую неделю специалисты будут выявлять жертв насилия, оказывать им психологическую и юридическую помощь, сообщает tut.by.

— Это проблема не только Беларуси, но и всего мира. Каждый год 100 человек в нашей стране лишаются жизни в результате противоправных действий. Уже в этом году зафиксировано 23 случая убийства. Это страшные цифры, которые говорят о значимости проблемы, — заявил во время пресс-конференции Олег Каразей, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД.

Он отметил, не всегда агрессора можно наказать исходя из сегодняшнего законодательства. В каждом втором случае он избегает наказания, и тогда с ним сотрудники милиции проводят профилактическую беседу.

— В апреле концепцию закона мы направим в государственные органы на согласование, в июне-июле представим ее в Совет министров. Далее — согласование с Верховным судом и прокуратурой, а уже затем концепция будет доложена главе государства. В случае ее одобрения, хочется верить, новый закон будет принят в 2019 году, — говорит Олег Каразей.