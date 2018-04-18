Фото с сайта thinktanks.by
Фото с сайта thinktanks.by

Россия победить в конфронтации с Западом не может по определению. Печально, что это способно негативно отразиться на Беларуси.

Ракетный удар по Сирии, нанесенный США, Великобританией и Францией, обострил взаимоотношения между Россией и большинством развитых стран. Продолжения нагнетания ситуации в виде введения новых санкций против РФ не последовало, но это не означает, что их не будет вообще. Как будет развиваться данное противостояние, кто от него может сильнее пострадать и каким образом российско-американский конфликт способен отразиться на Беларуси? Своим мнением по данным вопросам с Thinktanks.by поделился эксперт Аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

Россия

— Первая проблема – отношения США и России. Они сегодня очень напряжены и, я согласен с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который сказал, что они сейчас хуже, чем во времена «холодной» войны. Но снятия этого напряжения не предвидится. Либо двусторонние взаимоотношения будут обостряться и дальше, либо они останутся в сегодняшнем напряженном состоянии.

Судя по всему, Европейский союз по основным вопросам будет солидаризироваться с США. То есть мы имеем долговременный затяжной конфликт между Западом и Россией, но преимущество в этой конфликте на стороне Запада. Потому что экономические ресурсы России в мировом ВВП сопоставимы с долей Южной Кореи. То есть Россия данную войну выиграть не может по определению. Я имею ввиду эту долговременную войну: политическую, дипломатическую и идеологическую. И то, как обвалились российские фондовые рынки, как обвалился российский рубль после введения казалось бы невинных экономических санкций США против нескольких ближайших олигархов, говорит о том, насколько уязвима Россия и насколько ситуация не в ее пользу.

Сирия

Если говорить о ситуации в Сирии, а еще более широко – на Ближнем Востоке, то это только часть глобальной конфронтации России и Запада. Потому что кроме Сирии есть проблема Украины, которая никуда не исчезла за это время. Она на какое-то время заморожена, но может в любой момент взорваться. Есть и другие аспекты. Например, корейский кризис до сих пор не решен, а по данному вопросу позиции США и России также различны. Поэтому сирийская проблема – только часть глобальной конфронтации и как здесь будут разворачиваться события – сложно предполагать, потому что в данном конфликте замешано слишком много игроков, имеется слишком много противоречий. Здесь столкнулись две коалиции – коалиция во главе с США и коалиция во главе с Россией. Хотя сложно сказать, насколько последняя коалиция прочна. Ведь внутри нее имеются очень большие противоречия. Так союзником России в сирийском конфликте является Турция, но она поддержала ракетный удар по Сирии. Так что из-за внутренних противоречий прогнозировать что-либо очень сложно. Но, я думаю, что самая острая фаза конфликта прошла и, будем надеяться, нового обострения не будет. Хотя гражданская война в Сирии будет продолжаться.

Беларусь

Если рассматривать ситуацию широко, то этот конфликт не выгоден Беларуси хотя бы потому, что Минску приходится занимать какую-то позицию, а ей этого очень не хочется. Эксперты предполагали, что Беларусь может быть нейтральной. Но попытка сохранять нейтральность возможна в условиях достаточно спокойного, мирного развития. Как только происходит мировой кризис, Беларуси приходится занимать более ясную позицию. И последние события выявили, что Беларусь была вынуждена на дипломатическом уровне поддержать Россию и осудить Запад. И эта позиция контрастирует с той, которую Беларусь пыталась занимать после 2014 года, после Крыма и с концептом внешней политики, согласно которому Беларусь – донор безопасности, «вторая Женева», «Хельсинки-2». Но такой концепт должен исходить из того, что Беларусь действительно нейтральна. Если она занимает столь ясную позицию в пользу одной стороны и против другой, то это плохо сочетается с идеей рассмотрения Беларуси в качестве «Хельсинки-2». Причем Беларусь – единственная из стран ОДКБ, которая так ясно и четко поддержала Россию на уровне МИД. Остальные государства ОДКБ не сделали подобных заявлений, хотя на уровне Организации договора о коллективной безопасности заявление было.

И второй аспект – чисто экономический. Если экономические санкции Запада плохо влияют на экономику России, то они тут же начинают плохо влиять на экономику Беларуси. Ведь на российский рынок приходится 45% белорусского экспорта. И мы видим первые последствия – белорусский рубль девальвировался вслед за российским рублем. Это – вполне конкретный результат американских санкций. Поэтому, ничего хорошего от данного конфликта белорусская экономика ждать не может.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

НАПІСАЦЬ АДКАЗ

Калі ласка, дабаўце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя

11 + семь =