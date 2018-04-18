Россия победить в конфронтации с Западом не может по определению. Печально, что это способно негативно отразиться на Беларуси.

Ракетный удар по Сирии, нанесенный США, Великобританией и Францией, обострил взаимоотношения между Россией и большинством развитых стран. Продолжения нагнетания ситуации в виде введения новых санкций против РФ не последовало, но это не означает, что их не будет вообще. Как будет развиваться данное противостояние, кто от него может сильнее пострадать и каким образом российско-американский конфликт способен отразиться на Беларуси? Своим мнением по данным вопросам с Thinktanks.by поделился эксперт Аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

Россия

— Первая проблема – отношения США и России. Они сегодня очень напряжены и, я согласен с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который сказал, что они сейчас хуже, чем во времена «холодной» войны. Но снятия этого напряжения не предвидится. Либо двусторонние взаимоотношения будут обостряться и дальше, либо они останутся в сегодняшнем напряженном состоянии.

Судя по всему, Европейский союз по основным вопросам будет солидаризироваться с США. То есть мы имеем долговременный затяжной конфликт между Западом и Россией, но преимущество в этой конфликте на стороне Запада. Потому что экономические ресурсы России в мировом ВВП сопоставимы с долей Южной Кореи. То есть Россия данную войну выиграть не может по определению. Я имею ввиду эту долговременную войну: политическую, дипломатическую и идеологическую. И то, как обвалились российские фондовые рынки, как обвалился российский рубль после введения казалось бы невинных экономических санкций США против нескольких ближайших олигархов, говорит о том, насколько уязвима Россия и насколько ситуация не в ее пользу.

Сирия

Если говорить о ситуации в Сирии, а еще более широко – на Ближнем Востоке, то это только часть глобальной конфронтации России и Запада. Потому что кроме Сирии есть проблема Украины, которая никуда не исчезла за это время. Она на какое-то время заморожена, но может в любой момент взорваться. Есть и другие аспекты. Например, корейский кризис до сих пор не решен, а по данному вопросу позиции США и России также различны. Поэтому сирийская проблема – только часть глобальной конфронтации и как здесь будут разворачиваться события – сложно предполагать, потому что в данном конфликте замешано слишком много игроков, имеется слишком много противоречий. Здесь столкнулись две коалиции – коалиция во главе с США и коалиция во главе с Россией. Хотя сложно сказать, насколько последняя коалиция прочна. Ведь внутри нее имеются очень большие противоречия. Так союзником России в сирийском конфликте является Турция, но она поддержала ракетный удар по Сирии. Так что из-за внутренних противоречий прогнозировать что-либо очень сложно. Но, я думаю, что самая острая фаза конфликта прошла и, будем надеяться, нового обострения не будет. Хотя гражданская война в Сирии будет продолжаться.

Беларусь

Если рассматривать ситуацию широко, то этот конфликт не выгоден Беларуси хотя бы потому, что Минску приходится занимать какую-то позицию, а ей этого очень не хочется. Эксперты предполагали, что Беларусь может быть нейтральной. Но попытка сохранять нейтральность возможна в условиях достаточно спокойного, мирного развития. Как только происходит мировой кризис, Беларуси приходится занимать более ясную позицию. И последние события выявили, что Беларусь была вынуждена на дипломатическом уровне поддержать Россию и осудить Запад. И эта позиция контрастирует с той, которую Беларусь пыталась занимать после 2014 года, после Крыма и с концептом внешней политики, согласно которому Беларусь – донор безопасности, «вторая Женева», «Хельсинки-2». Но такой концепт должен исходить из того, что Беларусь действительно нейтральна. Если она занимает столь ясную позицию в пользу одной стороны и против другой, то это плохо сочетается с идеей рассмотрения Беларуси в качестве «Хельсинки-2». Причем Беларусь – единственная из стран ОДКБ, которая так ясно и четко поддержала Россию на уровне МИД. Остальные государства ОДКБ не сделали подобных заявлений, хотя на уровне Организации договора о коллективной безопасности заявление было.

И второй аспект – чисто экономический. Если экономические санкции Запада плохо влияют на экономику России, то они тут же начинают плохо влиять на экономику Беларуси. Ведь на российский рынок приходится 45% белорусского экспорта. И мы видим первые последствия – белорусский рубль девальвировался вслед за российским рублем. Это – вполне конкретный результат американских санкций. Поэтому, ничего хорошего от данного конфликта белорусская экономика ждать не может.