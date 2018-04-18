Сегодня в Минске рассмотрят возможность отмены смертной казни в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей.

Правовые аспекты отмены смертной казни обсудит рабочая группа Национального собрания по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания совместно с Советом Европы.

В рамках специального круглого стола примут участие международные эксперты, представители Конституционного суда, Генпрокуратуры, Министерства юстиции и неправительственных организаций.

В ходе обсуждения будут рассмотрены альтернативные варианты наказания с учетом европейского опыта и мировых тенденций. Кроме того, участники обсудят взаимосвязь между смертной казнью и уровнем преступности.