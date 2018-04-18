17.04.2018 стало известно, что отец Жанны Фриске подал заявление в Следственный комитет России (СКР) на Дмитрия Шепелева – он требует ограничить телеведущему выезд из Российской Федерации.

Давний конфликт между родителями Жанны Фриске и её вдовцом Дмитрием Шепелевым вновь обострился в связи с тем, что Шепелев увёз 5-летнего сына Платона к своим родителям в Беларусь.

Теперь Владимир Фриске опасается, что может окончательно разлучиться с внуком.

В заявлении в СКР он ссылается на правила выезда и въезда в РФ и напоминает, что Шепелев имеет белорусское гражданство.

«Право Шепелева Дмитрия на выезд из РФ должно быть ограничено ввиду того, что он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом. Свои обязательства (по организации свиданий с Платоном раз в месяц) он не исполнил. Согласие сторонами по этому вопросу не достигнуто», – говорится в заявлении.