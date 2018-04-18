Столичная милиция задержала трех медсестер больницы паллиативного ухода «Хоспис». Они подозреваются в краже и последующей перепродаже наркотических средств, предназначенных для тяжелых больных.

Как сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, оперативная разработка трех медсестер началась после получения соответствующей информации о незаконной торговле наркотическими веществами. Задержание производили сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД Минска.

При проведении обысков по месту жительства женщин, у них были обнаружены опасные психотропные вещества диазепам, трамадол, феназепам, клоназепам, морфин. Они применяются для снятия болевого синдрома у тяжело больных пациентов, а также при психических заболеваниях и выдаются под конкретных больных под строгий учет. Однако у женщин было обнаружено 120 таблеток и 35 ампул. Скорее всего, они были похищены из хосписа, и значит не были даны больным, которые в них нуждались.

Сейчас оперативники пытаются установить схему добычи препаратов, а также круг покупателей. Также имеется оперативная информация о причастности медсестер к другим преступлениям.