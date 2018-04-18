Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Молдову. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает БЕЛТА.

Сегодня Александр Лукашенко встретится с президентом Молдовы Игорем Додоном. Переговоры пройдут в формате один на один и расширенном составе с участием членов делегаций. Главной темой переговоров станет развитие белорусско-молдавского сотрудничества, а также взаимодействие в интеграционных форматах, в том числе на площадках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.