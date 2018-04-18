Алесандр Лукашенко на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном
Алесандр Лукашенко на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном, фото: president.gov.by

Активному развитию сотрудничества Беларуси и Молдовы ничто не мешает. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 апреля на переговорах с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко отметил, что Беларусь производит те товары, которые нужны в Молдове. Ее продукция также востребована в Беларуси.

«Нашему сотрудничеству ничего не мешает», — констатировал президент Беларуси.

Он рассказал, что, посещая бывшие республики Советского Союза, нигде не испытывает такой ностальгии, как в Молдове. «Проезжая по центральной улице Кишинева, я больше всего хотел бы пройти по ней пешком, как когда-то было в советские времена. Я признаюсь искренне (это не для пиара какого-то, потому что я в Молдове): лучшей земли я не видел и не встречал. Здесь хорошие люди, земля, очень хороший климат», — сказал глава государства.

«Я приехал сюда как человек, который любит этот край, который здесь бывал много-много раз. И я не могу избавиться от той мысли, что здесь живут близкие люди, прямо скажу — наши люди», — отметил Александр Лукашенко.

В свою очередь Игорь Додон отметил, что Молдова считает Беларусь своим самым надежным партнером. «Поэтому ваш визит в Молдову очень важен. Спасибо большое, что приняли наше приглашение», — сказал глава молдавского государства.

На переговорах в расширенном составе Игорь Додон заявил, что Молдова заинтересована перенять опыт Беларуси в сельском хозяйстве, промышленности и социальной сфере.

«Для большинства граждан Молдовы то, что происходит в Беларуси, очень интересно. Не скрою, что они хотели жить не хуже, чем в Беларуси. У вас очень динамично развивается страна, и нам интересно перенять опыт в разных сегментах: и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в социальной сфере у вас очень много проектов», — сказал Игорь Додон.

В свою очередь Александр Лукашенко подчеркнул важность дружественных отношений с Молдовой. «Не буду перечислять наши проекты, мы немало сделали в былые времена и особенно сейчас. Вы для нас то, что нам нужно в торгово-экономическом отношении: производите все то, чего нет в Беларуси. Мы родные люди (я этого никогда не забываю и не забуду), да и вам, какие бы у вас ни были политические предпочтения, я понимаю, что белорусы не чужие люди. У нас нет никаких геополитических, стратегических интересов здесь, кроме дружественных. Поэтому, учитывая то, что мы близкие люди, и то, что вы производите все, что нам надо, мы купим у вас. А мы производим все то, что нужно вам», — отметил президент.

При этом глава государства обратил внимание, что белорусская сторона готова не только торговать, но и создавать совместные предприятия, чтобы производить необходимые для развития Молдовы товары.

Во время встречи с представителями СМИ Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова сотрудничать с Молдовой по всем направлениям, которые интересны этой стране.

«Хочу сказать просто и доступно, пусть нас услышат и в Америке, и в Евросоюзе, и на Востоке: у нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы с вами сотрудничать, начиная от ВПК (если вам это нужно) и заканчивая любой гражданской продукцией, сельского хозяйства, продуктов питания», — сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова действовать максимально быстро, если к этому будут готовы молдавские партнеры. «Мы готовы настолько, насколько готовы вы. Давайте не будем терять время», — призвал он.

Лукашенко также обратил внимание, что Беларуси и Молдове не надо замыкаться на обычной торговле, а следует создавать совместные предприятия. Работа в этом направлении ведется уже давно, однако ее нужно активизировать. «Более того, мы подготовим вам специалистов», — добавил он.

Лукашенко отметил, что есть много разговоров о том, что Молдова ориентируется на Европейский союз или же, наоборот, на Восток. И многие страны не знают, как развивать сотрудничество с ней. «Надо видеть Молдову такой, какая она есть. Мы таким принципом и руководствуемся», — отметил Александр Лукашенко. Исходя из этого стороны выработали алгоритм сотрудничества. Такое тесное и конструктивное взаимодействие, считает президент, является примером для других.

«Не надо пытаться ставить небольшие государства на колени и ориентировать нас — или туда, или сюда. Дайте нам возможность определиться, с кем нам быть и как нам действовать впредь. Я формулу президента Молдовы принимаю на ура: мы должны видеть все хорошее и там, и там», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«На этом пути мы для вас самые добрые и желанные друзья. Мы готовы вам помочь настолько, насколько можем. И настолько, насколько вы этого хотите. Вот и вся формула наших отношений», — добавил президент Беларуси.

Главы государств продолжат переговоры завтра в неформальной обстановке. Александр Лукашенко и Игорь Додон посетят институт растениеводства «Порумбень», где примут участие в церемонии «День поля». Также на завтра у Александра Лукашенко также запланирована встреча с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом. На переговорах будут рассмотрены вопросы расширения экономических связей в разных областях, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, производственную кооперацию, инфраструктурные проекты, ожидается подписание ряда международных документов.

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