Суд Ленинского района Минска 18 апреля огласил приговор по делу о даче взяток руководством СЗАО «БелАВМ» руководству и представителям Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Минтруда и соцзащиты, ЕРИП и Национального банка Беларуси.

Решением суда бывшая управляющая ФСЗН Людмила Бачило, обвиняемая в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки от гендиректора «БелАВМ» Дмитрия Ронина в 20 тыс. долларов за, как утверждает следствие, обеспечение победы компании в тендерах 2015—2016 годов на поставку оборудования в ФСЗН, приговорена к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на пять лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

В суде Бачило свою вину не признала.

Бывший начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов приговорен к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права в течение пяти лет занимать руководящие должности.

Он обвиняется в том, что получил через сотрудника компании Ронина Леонида Горбачевского 4 тыс. долларов также за содействие победе «БелАВМ» в электронных торгах. В этом эпизоде фигурирует и бывший замдиректора СЗАО Николай Романович. Якобы именно они трое разработали «нужное» техническое задание, позволившее компании победить в аукционе.

Горбачевский и Романович — два из восьми обвиняемых, кто находился не под стражей, а под подпиской о невыезде. Они признали свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Горбачевский приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительную колонию открытого типа. Романович — к трем годам ограничения свободы без направления в исправительную колонию открытого типа.

Не признали в суде вину в злоупотреблении властью и организации получения взятки бывший начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Анатолий Мороз и в получении взятки заместитель Мороза Екатерина Павловская. Ей также вменялось злоупотребление властью.

Мороз и Павловская обвинялись в получении взяток от Ронина в виде 3.200 долларов и шестого «Айфона» соответственно за то, что обеспечили выдачу разрешения «БелАВМ» на продление срока завершения внешнеторговой операции, несмотря на то что время для подачи в Нацбанк такого заявления уже прошло. Павловская и Мороз были в дружеских отношениях с Рониным, женщине он дарил дорогие подарки.

Мороз судом приговорен к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима со штрафом 400 базовых величин, без конфискации имущества и запретом занимать руководящие должности сроком на пять лет. В первоначальном обвинении Морозу инкриминировалось получение взятки. В приговоре суда осталось обвинение в организации получения взятки другим лицом. Прокурор просил суд приговорить Мороза к такому же наказанию, но с конфискацией имущества.

Павловская приговорена к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 300 базовых величин, конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности сроком на пять лет.

Бывшего председателя правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетно-информационное пространство» (ЕРИП) Олега Веремейчика, обвиняемого в злоупотреблении властью и получении взяток от гендиректора «БелАВМ» за обеспечение победы СЗАО в тендере на поставку оборудования, суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности сроком на пять лет.

Вину в суде Веремейчик признал.

Сам Ронин приговорен к двум годам лишения свободы без конфискации имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и принудительным лечением от алкоголизма.

Напомним, в последнем слове он трижды просил прощения у остальных обвиняемых.