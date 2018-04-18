В 2017 году товарооборот взаимной торговли Беларуси и Украины увеличился до 4,9 млрд. USD, в 2018 году планируется довести этот показатель до 5,5–6 млрд. USD, а в 2019 году намечено достичь уровня 2012 года, то есть 8 млрд. USD.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол после торжественного открытия в Киеве выставки Made in Belarus. По его словам, за январь—февраль 2018 года экспорт белорусских товаров в Украину составил 400 млн. USD, а импорт из Украины — 300 USD. В целом торговля с Украиной для Беларуси довольно выгодна, особенно с учетом того, что у Беларуси положительное сальдо, что позволяет отчасти компенсировать отрицательное сальдо в торговле с Россией. Так, в 2017 году экспорт из РБ составил 3,7 млрд. USD, тогда как импорт — всего 1,2 млрд. USD, пишет select.by.

Из Украины импортируется, в основном, продовольствие. Не исключено, что некоторая его часть затем перевозится в Россию. А экспортирует Беларусь продукцию машиностроения, нефтехимии, легкой промышленности и тоже продовольствие.

В частности, ОАО «БелАЗ» в 2018 году собирается увеличить поставки техники в Украину на 16% (на 6 млн. USD). В 2018 году предприятие поставило в соседнюю страну продукции на 34 млн. USD, что превысило объемы 2016 года на 6%. В настоящее время в Украине работают около 2 тыс. автомобилей белорусского предприятия, что составляет около 85% всей карьерной техники страны.

Еще более амбициозные планы у Белорусского металлургического завода. В 2017 года предприятие увеличило объем поставок своей продукции в Украину в 6 раз, а в текущем планирует увеличить еще на несколько десятков процентов — до 40 млн. USD.

ОАО «Гомсельмаш» в 2018 году собирается нарастить поставки своей продукции в Украину на 50% — до 150 единиц техники. На предприятии рассчитывают к 2030 году занять около половины украинского рынка и выйти на экспорт до 800 единиц техники в год. Всего в 2017 году Гомсельмаш экспортировал продукции на 200 млн. USD.

Наращивает экспорт в Украину и Оршанский льнокомбинат. В 2017 году экспорт его продукции в эту страну увеличился по сравнению с 2016 годом на 15%. В текущем году на предприятии ожидают такое же увеличение, в результате чего будет продано около миллиона квадратных метров тканей.