18 апреля суд Фрунзенского района Минска начал судебное разбирательство в отношении Александра Кныровича, учредителя и директора «СарматТермо-Инжиниринг», и его коллег.

Александр Кнырович обвиняется по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере, санкция — ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без) и по ч. 1 и 2 ст. 431 (дача взятки, в том числе повторно или в особо крупном размере, санкция — ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет).

На скамье подсудимых — еще четыре работника ООО «СарматТермо-Инжиниринг»: замдиректора по экономике Игорь Максимов, замдиректора по продажам Евгений Поповский, ведущий экономист Андрей Кусков и безработный Владимир Дашкевич.

Адвокат Максимова заявила ходатайство на изменение меры пресечения своему подзащитному, так как обвиняемый признал вину в полном объеме, способствовал установлению обстоятельств. Адвокат перечислила несколько серьезных заболеваний бывшего афганца, отметив также, что на его иждивении мать в пожилом возрасте.

Среди болезней — онкологический и кардиологический диагнозы. Но гособвинитель Оксана Сакович отметила, что Максимов может оказать давление на свидетелей, а также с учетом суммы ущерба высказалась против удовлетворения ходатайства адвоката. После короткого перерыва судья Юлия Крепская озвучила решение — ходатайство отклонить.

Также в суде по неизвестной пока причине произошла замена гособвинителя. Вместо Оксаны Сакович теперь будет Оксана Дудко.

Дудко зачитала обвинение, перечислив взятки сотрудникам системы ЖКХ. Речь идет о передаче фигурантами уголовного дела материальных ценностей и денег (несколько раз звучит сумма 1 тысяча рублей, бутылки армянского коньяка и «другие материальные ценности»).

Гособвинитель описала схему занижения налоговой базы компании Кныровича через созданную в России компанию «СТИ трейдинг», где учредителем выступила мать Кныровича, «неосведомленная о роли структуры в занижении налоговой базы».

Общая сумма налоговых претензий, озвученная соучредителю «СармантТермо-Инжиниринг» и бывшему директору Дашкевичу — 2,963 млн рублей. Зачитывая обвинение Кныровичу, гособвинитель назвала сумму претензий в 3,374 млн рублей.

Напомним, что 27 января 2017 года в КГБ сообщили о задержании Александра Кныровича, учредителя и директора «СарматТермо-Инжиниринг». По информации ведомства, с 2014 года представители ООО «СарматТермо-Инжиниринг» путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение «заказных» биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции — предварительно термоизолированных труб (ПИ-труб).

Оформление «заказных» торгов и их проведение через биржу осуществляли аттестованные брокеры, работавшие в интересах руководства СТИ, также получавшие незаконные вознаграждения — 2−3% от цены сделок (должностные лица предприятий — до 7,5%), считают силовики.

«При этом суммы „откатов“ закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, т.е. фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения», — сообщили в КГБ.

«24−26 января 2017 года с поличным при получении очередных взяток на общую сумму более 20 тыс. рублей за содействие в продвижении продукции «СарматТермо-Инжиниринг» задержаны руководители и должностные лица государственных организаций («Березовское ЖКХ», «Брестэнерго», «Гомельоблтеплосети», «Брестжилстрой». Уголовные дела были возбуждены по ст. 430 (Получение взятки) УК Беларуси. Заместители Кныровича, организовывавшие передачу денег, привлечены по ст. 431 (Дача взятки).

ООО «СарматТермо-Инжиниринг» является одним из первых изготовителей предварительно изолированной продукции в Беларуси, работает с 1996 года.

Экономический суд Минской области в конце января начал производство по делу о банкротстве в отношении компании ООО «СарматТермо-Инжиниринг».