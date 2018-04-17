17 апреля Европейский суд постановил, что Польша, организовав вырубку деревьев в Беловежской пуще, нарушила европейское законодательство, сообщает radiopolsha.pl.

Европейский суд постановил, что Польша, организовав вырубку деревьев в Беловежской пуще, нарушила европейское законодательство. Приговор по этому делу был объявлен в Люксембурге Большой палатой Суда ЕС, состоящей из 15 судей.

Решение не предусматривает каких-либо финансовых санкций, поскольку такого ходатайства не было, а Польша ранее прекратила в пуще работу тяжелой техники. Этот вердикт Европейского суда заканчивает спор между Брюсселем и Варшавой.

Решение судей в Люксембурге согласуется с ранее представленным мнением генерального адвоката Суда Евросоюза Ива Бота о том, что решение Польши о вырубке деревьев нарушает две директивы ЕС – «об охране природных мест обитания» и «об охране диких птиц». Судьи отвергли аргументы Варшавы о том, что вырубка деревьев, на которых нападает короед, необходима для защиты важных мест обитания.

Министр окружающей среды Ян Шишко, отправленный в отставку в январе 2018 года, утверждал, что валка деревьев необходима для борьбы с распространением заражения короедом. В этом процессе использовались тяжелые машины, которые наносят дополнительный ущерб лесу. Действующий министр Генрих Ковальчик сказал, что Варшава будет уважать решение Европейского суда.

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