Пресс-служба канадского премьера распространила заявление лидеров G7, осуждающее химические атаки в Сирии. Главы МИД «большой семерки» также выступили с осуждением отравления Сергея Скрипаля.

Руководители стран «большой семерки» выступили с совместным заявлением, в котором «самым решительным образом» осудили использование химического оружия в сирийской Восточной Гуте. Как говорится в документе,опубликованном в понедельник, 16 апреля, на сайте канадского премьер-министра Джастина Трюдо, лидеры стран G7 «полностью поддерживают» усилия, предпринятые США, Великобританией и Францией для снижения возможностей сирийского правительства по применению химического оружия.

«Использование химического оружия является нарушением Конвенции о химическом оружии и представляет собой угрозу международному миру и безопасности», — говорится в заявлении. Ракетный удар по сирийским объектам назван «ограниченным, пропорциональным» и нанесенным «только после исчерпания всех дипломатических возможностей». Главы государств также отметили, что «по-прежнему привержены» дипломатическому решению конфликта в Сирии.

Главы МИД «большой семерки» осудили отравление Скрипалей

Министры иностранных дел «большой семерки», собравшиеся в канадской Оттаве, выступили с заявлением, осуждающим отравление в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Министры призвали Россию «срочно рассмотреть все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери», а также обеспечить «полное раскрытие своей ранее необъявленной Организации по запрету химического оружия программы «Новичок»».

Главы МИД заявили, что солидарны с оценкой Великобритании, согласно которой «очень вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за нападение, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения». «Любое использование химического оружия государством-участником при любых обстоятельствах является явным нарушением международного права и нарушением Конвенции по химическому оружию», — убеждены министры иностранных дел.