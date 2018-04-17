За день заблокировано почти два миллиона IP-адресов Amazon и Google.

Во второй половине дня 16 апреля Роскомнадзор начал массово блокировать IP-адреса Amazon и Google. Обе компании предоставляют услуги хостинга; сайт или интернет-проект, размещенный на их серверах, получает их IP-адрес.

При этом Роскомнадзор вносил в реестр запрещенных сайтов не отдельные адреса, а целые подсети: одна запись в реестре вида 52.58.0.0/15 означает, что под блокировку попадут сразу больше 130 тысяч «соседних» IP-адресов.

К вечеру счет пошел на миллионы IP-адресов. Роскомнадзор поручил интернет-провайдерам заблокировать несколько подсетей Amazon (суммарно более 800 тысяч адресов) и одну подсеть Google (сразу больше миллиона IP). Для сравнения: сервис «Роскомсвобода», отслеживающий работу реестра запрещенных сайтов, насчитывал в «черном списке» около 100 тысяч IP-адресов (у сервиса «Антизапрет» в базе около 80 тысяч IP) — и это за пять с половиной лет существования реестра.

Массовые блокировки связаны с попытками сделать недоступным мессенджер Telegram. 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram за непредоставление ФСБ ключей шифрования. 16 апреля началась блокировка мессенджера. Телеграм короткое время был недоступен без VPN или прокси-серверов, но во второй половине дня вновь заработал у большинства пользователей. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Telegram использовал мощности Amazon для обхода блокировок, из-за чего IP-адреса последнего и были массово включены в блокировку. Про сервисы Google Жаров не говорил.

Из-за массовых блокировок начались сбои в работе Viber и сайтов российских компаний. Мессенджер Viber сообщил, что у некоторых пользователей из России могут быть проблемы с совершением звонков — и объяснил это блокировкой адресов Amazon. Из-за попыток заблокировать Telegram о неполадках сообщила онлайн-школа английского языка Skyeng. Недоступны оказались небольшие интернет-магазины и курьерские службы, также использовавшие серверы Amazon. При этом сам Telegram, судя по отзывам российских пользователей, продолжает (по крайней мере частично) работать без средств обхода блокировок.

В соцсетях сообщалось о сбоях в кассах магазинов; связано ли это с блокировками Amazon, неясно. Пользователи утверждали, что кассы не работали в магазинах «Дикси», но представитель сети опровергла эти сообщения. Судя по постам в соцсетях, безналичная оплата также не работала по крайней мере в некоторых «Пятерочках», «Монетках» и «Бургер Кингах». О массовых сбоях в работах касс при этом не сообщалось.

Заблокировать телеграм через блокировки Amazon, возможно, не выйдет. Издание iGuides вечером 16 апреля рассказало, что мессенджер использует системные пуш-уведомления, которые рассылаются с серверов Google и Apple. Вместе с ними Telegram может рассылать пользователям и новые адреса для обхода блокировок. Чтобы помешать этому, говорится в заметке, Роскомнадзору ется заблокировать пуш-уведомления для мобильных платформ целиком.

Одновременно с блокировкой IP-адресов Роскомнадзор начал борьбу с прокси-серверами и VPN-сервисами. На фоне новостей о готовящейся блокировке Telegram среди пользователей активно распространялась информация о прокси-серверах и VPN-сервисах, позволяющих обойти ограничения. Вечером 16 апреля стало известно, что Роскомнадзор разослал уведомления о блокировке этих сервисов за то, что через них якобы распространяются призывы к массовым беспорядкам и экстремизму.

Также Telegram потребовали удалить из магазинов приложений — официальных и не очень. Утром 16 апреля Роскомнадзор объявил, что потребует от Apple и Google удалить Telegram из App Store и Google Play; к вечеру 16 апреля они оставались в магазинах. Об уведомлении из Роскомнадзора сообщил также крупный неофициальный магазин приложений для Android APK Mirror.

Война продолжается…

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров выступил с обращением к пользователям своего мессенджера, который 13 апреля был заблокирован по решению суда на территории России.

Он пообещал, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют дополнительных действий от пользователей. При этом он не гарантировал 100-процентную доступность сервиса без VPN. Также он предупредил, что в первые часы блокировки Telegram сторонние VPN/Proxy-сервисы могут оказаться перегружены и будут работать медленно.

В своем телеграм-канале Дуров, комментируя блокировку Telegram, заявил, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должны быть скомпрометированы из страха или жадности.