C 10 по 14 апреля в Киеве прошла масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus, призванная помочь в вопросе восстановления экономических связей. Пик взаимного товарооборота между Беларусью и Украиной пришелся на 2012 год, когда он дошел до цифры в $8 млрд, но после 2014 года пошел на спад. После выставки Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол рассказал в интервью информационному агентству «БЕЛТА» о том, как развивается торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество двух стран.

«Форум в 2017 году (в июле 2017 года в Киеве прошел белорусско-украинский бизнес-форум, во время которого подписаны контракты на сумму более $45 млн) проходил не сам по себе, а был приурочен к визиту Президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину. И именно тогда была поставлена амбициозная задача вернуться в 2019 году к товарообороту в $8 млрд. Это рекордный показатель для наших стран, который был достигнут в 2012 году. При этом июльский форум — одно из череды мероприятий, которые направлены на активизацию двусторонних торгово-экономических отношений.

Выставка Made in Belarus также призвана решать этот вопрос. Следующее мероприятие, к которому мы активно готовимся, — Форум регионов Беларуси и Украины, он пройдет осенью в Гомеле. Что касается тех договоренностей, которые были достигнуты на форуме в прошлом году, конечно же, они реализуются. Мы видим это по цифрам — только за два месяца этого года Беларусь нарастила экспорт в Украину на 29%, не считая нефтепродуктов и удобрений, а в целом товарооборот достиг почти $700 млн, из которых наш экспорт — это $480 млн.

Резюмируя, хочется подчеркнуть, что ключевые моменты и договоренности достигнуты, теперь остается только вместе работать.»

В 2017 году Украина по объему товарооборота и белорусского экспорта заняла 2-ое место среди всех торговых партнеров нашей страны. В 2017 году Беларусь заняла 4-ое место в рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины.

«По итогам прошлого года товарооборот со страной-соседкой увеличился почти на 20% и составил $4,6 млрд, белорусский экспорт вырос на 18%, импорт из Украины — почти на 24%. Такие результаты были бы невозможны без ежедневной плановой работы сторон как на межправительственном уровне, так и между субъектами хозяйствования двух стран», — отметил Сокол.

«К примеру, МАЗ в 2017 году вышел на рынок Украины с рядом новых совместных с украинскими предприятиями разработок, в том числе созданных на шасси МАЗ зерновозов, бетоносмесителей, автоподъемников, мусоровозов, широкой линейкой техники для уборки улиц с надстройками украинского и иностранного производства. Удалось восстановить докризисные объемы отгрузки в Украину продукции ОАО «БелАЗ». Около 90% рынка грузовой карьерной техники здесь теперь занимает белорусская продукция. Этот перечень можно продолжать, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Понимаем, что взаимный потенциал далеко не исчерпан и знаем, в каком направлении двигаться.»

Беларусь до конца года планирует увеличить экспорт в Украину на 25% (эту цифру утвердил своим постановлением Совет Министров РБ). «А с учетом планов по выходу на $8 млрд товарооборота в 2019 году понимаем, что в следующем году задачи будут еще более амбициозные — рост до 30%».

«Мы надеемся, что многоотраслевая выставка Made in Belarus не только представит украинскому бизнесу достижения и потенциал белорусской экономики, но и придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству, в частности, в области машиностроения. Хотелось, чтобы результатом работы выставки стали не только заключенные контракты на взаимную поставку продукции, но договоренности о более тесных формах сотрудничества, таких как создание совместных производств и производственная кооперация.

При этом в настоящее время в Украине действует восемь совместных сборочных производств, среди них два производства тракторов — в Николаеве и Нежине, производство зерноуборочных комбайнов «Гомсельмаш» в Николаеве, лифтового оборудования — в Вышгороде, техники МАЗ — в Черкассах, троллейбусов «Белкоммунмаш» — в Луцке. Обсуждаются и другие проекты, в частности совместное производство автокрановой техники «Амкодора» и Дрогобычского завода автомобильных кранов.»