Сейчас в стране около 30 миллионов могил, волонтеры обходят кладбища, переписывают всю информацию, фотографируют захоронения и вносят данные в специальную базу. Ежедневно она пополняется сотнями фамилий.

Идея создать необычный проект появилась полтора года назад. Как вспоминает минчанин Константин Начаткин, к нему часто обращались люди с вопросом: «Как найти могилу родственника?». Особенно это актуально для белорусов, которые живут за границей, а узнать интересующую их информацию в открытых источниках нельзя.

— Сейчас эта процедура выглядит так: человек идет в загс того района, где жил усопший, предоставляет документы о родстве, пишет заявление, но не всегда загс может дать информацию, на каком кладбище был похоронен человек. Поэтому мы решили создать сайт, собрав туда данные о всех захоронениях на территории Беларуси, — объясняет TUT.BY руководитель проекта Константин Начаткин.

По его данным, в стране около 30 миллионов могил и 10 тысяч кладбищ. Их все придется обойти, переписать данные, сфотографировать памятники и внести данные с фото на сайт pomnim.by. Пополнением базы уже занимаются волонтеры, но, очевидно, им нужна помощь. Подключиться к проекту может любой желающий. Например, если вы приехали на могилу к близкому, то можете потратить немного времени, переписать данные других усопших и занести их на сайт.

— В данный момент в базе находится около 100 тысяч захоронений, данные вносились в момент тестировки проекта, в полную силу он заработает после Радуницы. Начнем с Минска и планируем за собственные деньги до конца 2018 года собрать данные по всем столичным кладбищам, — уточняет Константин Начаткин.

Каждому захоронению присваивается ID, с его помощью можно сразу попасть на страничку усопшего, оставить некролог или за отдельную плату попросить написать его представителей проекта. Кроме того, они еще планируют предоставлять услугу — уборка могил.

— Чтобы оцифровать все кладбища страны, понадобится пять лет, — отмечает Константин Начаткин.