Недавнее заявление Минфина о возможном введении социального налога не могло не вызвать общественный резонанс. Правда, в данном случае речь шла не об увеличении налоговой нагрузки на предприятия, организации и среднестатистических белорусов, а о замене обязательных отчислений в Фонд социальной защиты граждан (ФСЗН) упомянутым налогом.

Стоит ли ждать скорых и кардинальных перемен в отечественной пенсионной системе, выяснял сайт ZARYA.BY.

– Пока что я только слышал о таком термине, как «социальный налог», но что конкретно под ним будет подразумеваться, не в курсе. Обсуждение на разных уровнях продолжается, но все это настолько далеко, что сейчас еще просто нет предмета для разговора, а, соответственно, и каких-либо комментариев. Возможно, более детально об этом могли бы рассказать разработчики новации, но пока конкретикой с нами никто не делится: в каком направлении ведется работа, что планируется предпринимать? Очевидно одно: в любом случае сроки перехода к другой модели формирования и распределения пенсионных выплат, о чем сегодня говорят, не будет мгновенным: для того чтобы переформатировать и запустить по-новому действующую систему, понадобятся годы, – прокомментировал начальник Брестского областного управления фонда социальной защиты населения Александр Коледа.

Сторонники реформ уже на протяжении достаточно длительного времени ратуют за то, чтобы пенсионное обеспечение включало как обязательный, так и накопительный компоненты, приводя в пример развитые страны, где при обязательных взносах параллельно развивается накопительная система, когда люди самостоятельно делают взносы для получения дополнительной пенсии.

Беларусь, по сути, следует тем же проторенным путем, однако успешность и скорость движения в данном направлении напрямую зависят не только от внутренней политики государства, но и позиции самих граждан.

— Конечно же, определенные элементы накопительной системы необходимо разрабатывать и внедрять в нашу жизнь – естественно, на добровольных началах, создавать под это соответствующую правовую базу. И эти элементы у нас уже есть, однако их доля в решении общего пенсионного вопроса в настоящий момент мизерна. Не надо забывать, что разные государства мира демонстрируют не только положительные примеры действия накопительной системы, но и отрицательные. Главное – это доверие граждан к названной системе: опыт многих стран показывает, что когда такого доверия нет, то даже при наличии финансовых возможностей люди не очень активно пользуются соответствующими услугами, – разъясняет Александр Коледа.

По его мнению, как минимум в обозримом будущем, не загадывая на долгосрочную перспективу, в Беларуси сохранится система так называемой солидарной пенсии, или пенсии солидарности поколений: это когда работающие граждане содержат тех, кто работал раньше и по достижении установленного возраста или в силу иных причин вышел на заслуженный отдых.

К слову, нынешний вариант де-факто не проигрывает предлагаемым альтернативным: элемент солидарной системы существует и в странах ЕС, в той же Германии пенсии выплачиваются за счет работающих граждан.

Собеседник не скрывает: вопрос сбалансированности бюджета ФСЗН остается актуальным. На высшем государственном уровне рассматривается тема недостаточности наполнения Фонда социальной защиты населения, аккумулирующего средства на выплаты пенсий, пособий, а также иные социальные выплаты, которые предусмотрены законодательством.

Так, еще 2 февраля на коллегии Министерства труда и социальной защиты глава ведомства Ирина Костевич сообщила, что общая сумма поступлений в бюджет фонда из всех источников за 2017 год составила 12,4 млрд рублей, при этом обязательные страховые взносы — основной источник дохода фонда — составили 87%, а дефицит покрывался за счет бюджетных средств.

Вместе с тем подача информации в освещении такого важного вопроса, как пенсионный, обязательно должна быть всесторонней, а не однобокой. Всякий раз упоминая о некотором дефиците финансов в ФСЗН, некоторые аналитики и представители масс-медиа почему-то забывают о том, что такая ситуация непосредственно связана не только с итогами денежных поступлений и количеством взносов, но и одновременным увеличением суммы выплат.

— Это обоюдный процесс: растут поступления в Фонд, но в то же время растут и размеры социальных выплат, обгоняя темпы роста наполнения Фонда, – говорит Александр Коледа.

При существующем положении вещей, что важно, никаких проблем со своевременной выплатой пенсий не предвидится – для этого нет оснований: общая сумма доходов республиканского ФСЗН на 2018 год запланирована в объеме 13,58 млрд рублей, расходная часть бюджета фонда рассчитана в сумме 13,393 млрд. Таким образом, бюджет сформирован с профицитом 188 млн рублей, поступления в ФСЗН в январе сложились на уровне 1,1 млрд рублей (8,4%), расходы – 1 млрд рублей (7,3%).

Объективность реалий такова, что позитивные последствия бэби-бума последних лет Беларусь де- факто ощутит только спустя несколько десятилетий, а пока демографическая ситуация развивается таким образом, когда граждан пенсионного возраста становится все больше, в то же время сектор экономически активного населения, соответственно, сокращается.

Однако и при таком раскладе размер пенсий не идет в «минус», а процент отчислений в ФСЗН как работодателями, так и работниками – в «плюс», оставаясь на прежнем уровне.

Сегодня по размеру взносов работодателей, связанных с социальным страхованием, наша страна удерживает прочное лидерство на территории Евразийского экономического пространства: общий размер отчислений в ФСЗН составляет в Беларуси 35%, из которых 34% уплачивает наниматель, а 1% удерживается с заработной платы работника.

Такое соотношение некоторые представители отечественных деловых кругов позиционируют как серьезное препятствие дальнейшему развитию и конкурентоспособности, по сути, подводя общество к снижению налоговой нагрузки на бизнес. Разумеется, за счет распределения долей пенсионной страховой нагрузки между нанимателями и работниками.

Такое решение, безусловно, будет более приемлемым для работодателей, но выиграет ли от этого обычный белорус? И так ли уж неподъемна установленная процентная планка отчислений в ФСЗН?

— Все относительно и познается в сравнении. В государствах, которые традиционно считаются образцово-показательными в плане социального обеспечения, в процентном отношении и отчисления выше, и, соответственно, выплаты больше. Если прямо сейчас начать увеличивать удержания с работников – получим противоположный эффект, социальный взрыв. Все должно идти параллельно, и говорить о перераспределении соотношения отчислений в ФСЗН можно только вместе с существенным ростом доходов населения. Однако тот самый частный бизнес нередко этому как раз таки не способствует, официально выплачивая своим работникам зарплату в минимальном размере. Отчисления, таким образом, с нее также минимальные. Поэтому, конечно, можно только поддерживать идею, чтобы граждане в большей степени участвовали в финансировании социальных расходов, но тогда пусть и частный бизнес платит им более высокую заработную плату, – считает Александр Коледа.

В настоящий момент именно со стороны бизнес-сообщества наиболее аткивно поступают предложения о трансформации взносов в ФСЗН в социальный налог: по мнению инициаторов, отчисления в фонд усложняют бухгалтерский учет субъектов хозяйствования, высокие издержки несет и государство на управление системой социального страхования, которая существует параллельно с налоговой системой.

Исходя из этого сбором пенсионных взносов, если они будут признаны социальным налогом, сможет заниматься Министерство по налогам и сборам, что снизит госрасходы на администрирование этих взносов, а также упростит ведение бухгалтерского учета.

Однако начальник Брестского областного управления фонда социальной защиты населения убежден: перераспределение исполнительских функций в данном вопросе далеко не главное:

– Фонд – это в какой-то степени зеркало нашей действительности, отражение тех процессов, которые происходят в обществе. Принципиальное решение проблемы заключается не в том, чтобы назвать страховые взносы социальным налогом или как-то еще – от перестановки слов ничего не поменяется, а в увеличении числа занятых в экономике, ее большей эффективности, работе, что называется, в полную мощь – тогда и отчисления в Фонд соцзащиты будут больше. Те меры, которые для этого предпринимаются, уже подтверждают свою результативность: начиная с прошлого года появилась обнадеживающая тенденция к сокращению объема дотаций.