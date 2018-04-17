24 мая в минском Дворце спорта выступит звезда 80-90-х солист мегапопулярной немецкой группы Modern Talking Томас Андерс.

К предстоящему грандиозному концерту певец уже разучивает новые фразы на русском языке, чтобы успешно взаимодействовать с поклонниками его творчества.

Группа Modern Talking стала известной в 1984 году, когда мир услышал сингл You’re My Heart, You’re My Soul. Впоследствии группа записала 12 альбомов.

После распада группы Томас Андерс начал сольную карьеру, выпустив уже восемь альбомов.

По словам Томаса, новая концертная программа обещает стать одной из лучших, которую он делал за последние годы. Для минской публики певец приготовил лучшие песни в живом исполнении, самые популярные хиты прошлых лет, а также совершенно новые композиции из готовящегося нового альбома.

Все это будет сопровождаться эффектным видеорядом и масштабным световым шоу.

Томас Андерс уже не первый раз посещает Беларусь.