В состав управляющей компании китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» может войти немецкая корпорация «Дуйсбургер» (Duisburger Hafen AG). Подписание сделки и продажа акций планируется к середине мая 2018 года. Об этом телеканалу СТВ рассказал замглавы Администрации Президента Николай Снопков.

«Документы ожидают подписания, и будет проведена транзакция по покупке акций, я думаю, в середине мая, — рассказал Снопков. «Совет директоров состоялся, эта сделка была одобрена еще раз. Является ли она для Беларуси и парка важной? Я считаю, что она является эпохальной. Напомню еще раз о том, что сказал товарищ Си Цзиньпин о том, что это – жемчужина Пояса и пути. Нам нужно, как бы ни было сложно в условиях конкуренции, реализовать этот тезис.

Здесь ситуация и логика простая. Точка первая – это Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный регион Китая, который позиционируется как логистический хаб на Шелковом пути. Конечная точка – Дуйспорт. Две трети контейнерных поездов из Китая останавливаются в Дуйспорте. Между ними парк. Логично, что и китайцы, и немцы участвуют в проекте. Это говорит о том, что они будут просто заинтересованы грузы перенаправлять через парк.

Рассказывая о прогрессе строительства, замглавы Администрации отметил, что из более чем трех десятков резидентов парка, уже в этом году 10 резидентов должны построиться, а 25 – начать строительство.