15 апреля в Гомеле по горячим следам было раскрыто ограбление ювелирного магазина «Ювелир-Карат» на проспекте Победы.

Как сообщил сайту Progomel.by официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, вечером 15 апреля отдел Департамента охраны МВД получил вызов из ювелирного магазина о том, что неизвестный преступник с капюшоном на голове и в солнцезащитных очках с витрины похитил 17 золотых изделий (цепочки) различного плетения общим весом 335,25 г на сумму 49102 рубля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан неработающий гомельчанин 1998 года рождения. В результате обыска по месту жительства молодого человека всё похищенное имущество было обнаружено под ванной и изъято.

По факту совершения грабежа возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 13 лет с конфискацией имущества.