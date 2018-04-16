Макрон ранее заявил, что убедил Трампа оставить войска в Сирии на продолжительный срок. Президент США все же намерен вывести их как можно скорее.

Президент США Дональд Трамп хочет скорейшего возвращения американских воск из Сирии, заявила в понедельник, 16 апреля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Миссия США не изменилась, подчеркивает она.

«Мы решили полностью уничтожить ИГ и создать условия, которые предотвратят возвращение группировки», — сказала Сандерс. По ее словам, Вашингтон ожидает от союзников, что те возьмут на себя больше ответственности в военной и финансовой сферах для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала BFM TV уверял, что убедил Трампа в необходимости оставить американские войска в Сирии «на длительный период».

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии, ответив таким образом на сообщения о десятках жертв и пострадавших при химатаке, предположительно совершенной в сирийском городе Дума 7 апреля.