В период массового посещения кладбищ во избежание заторовых ситуаций, Госавтоинспекция «для удобства граждан и в целях обеспечения безопасности» изменит организацию дорожного движения и введет некоторые ограничения.

В период массового посещения Северного кладбища организация движения на прилегающих участках автодорог будет изменена.

Так, на участке автодороги Н-9031 Колодищи-Заславль, прилегающем к Северному кладбищу, со стороны кольцевого пересечения с автодорогой Р-58 Минск-Калачи-Мядель в направлении перекрестка с подъездом к деревне Заболотье будет организовано односторонее движение с выделением полосы встречного направления для движения общественного транспорта.

Автотранспорт, двигающийся со стороны транспортной развязки МКАД в деревне Цна для въезда на кладбище, будет направлен в объезд по автомобильным дорогам Дубовляны-Боровляны-К.Стан и Минск-Калачи-Мядель.

Таким образом, отметили в ГАИ, подъезд к Северному кладбищу будет осуществляться в одностороннем режиме со стороны автодороги Р-58 Минск-Калачи-Мядель. Автомобили посетителей кладбища в связи с отсутствием стоянок достаточной вместимости будут размещены на правой обочине автодороги Колодищи-Заславль, существующих гостевых стоянках кладбища.

Подъезд к Михановичскому кладбищу индивидуального транспорта со стороны Минска будет осуществляться по автодороге Новый Двор-Михановичи-Пятевщина через поселок Михановичи, выезд с кладбища будет организован по автодороге Асеевка-Михановичи и Смолевичи-Самохваловичи-Негорелое.

В связи с отсутствием достаточного количества стояночных мест, автомобили будут размещены на обочинах, прилегающих к кладбищу проездов, а также на территории кладбища с въездом в основной проезд и выездом через запасные ворота в кольцевом режиме.

В период заполнения разворотной площадки автобусами въезд и выезд личного транспорта граждан будет осуществляться через запасные ворота.