Когда оперировать аневризму? Что бывает причиной одышки? О чем говорят боли в области сердца или головные боли? Какие анализы нужно делать, чтобы не пропустить сердечные заболевания? Продолжаем публиковать ответы кардиолога, заведующего кардиоревматологическим отделением медицинского центра «ЛОДЭ» Андрея Петровича Мистюкевича на вопросы читателей «Народной Воли» в ходе «Прямой линии».

Когда аневризму надо оперировать?

Вопрос читателя:

– Андрей Петрович, отчего происходит разрыв аорты? Внезапно может рвануть?

– Сначала стенки сосуда расширяются, потом расслаиваются, и в определенный момент, когда стенка истощена до критического предела, происходит разрыв аорты.

– Этот разрыв случается при аневризме?

– Аневризма – очень серьезный фактор риска смерти. Человек, страдающий этим недугом, рискует своей жизнью, можно сказать, ежесекундно. Аневризма может разорваться молниеносно, а может несколько суток и даже недель надрываться, потом приостанавливаться, потом опять надрываться, и происходит это не всегда с ярко выраженной клинической картиной. Поставить диагноз в таких случаях непросто. Когда происходит классическое расслоение аорты, симптомы более выражены – это сильная кинжальная боль в грудной клетке, пациенты часто теряют сознание, падает давление, происходят изменения в кардиограмме. Такое состояние доктор «скорой помощи» не пропустит.

– А выполняют ли операцию при аневризме?

– Конечно, выполняют. Для хирургического вмешательства должен быть целый ряд показаний. Знаменитый американский кардиохирург Майкл Дебейки, который хотел в свое время оперировать Бориса Ельцина, создал квалификацию расслоения аорты.

Операции при аневризме имеют определенные риски. Но сегодня белорусская кардиохирургия находится на очень высоком уровне, наши хирурги виртуозно владеют техникой, они профессионалы высочайшего класса.

– Дело в том, что мой одноклассник умер от аневризмы, а у меня расширена аорта – 48-50 миллиметров. Надо делать операцию?

– Не каждая аневризма приводит к разрыву аорты. При ультразвуковом исследовании можно обнаружить аневризму даже в том случае, когда опасного расширения сосуда еще нет. Врач УЗИ, который видит расширение сосуда, может квалифицировать это как аневризму, а кардиохирург скажет, что это не показание для операции. В вашей ситуации необходима консультация кардиохирурга. Но вы обязательно должны следить за следующими показателями. Артериальное давление у вас должно быть не выше, чем 120 на 80, в идеале 120 на 70. Должны следить за уровнем холестерина, чтобы не была нарушена липидная формула.

Вы должны давать себе дозированные физические нагрузки. Следить, чтобы не было других факторов риска: не допускать лишнего веса, отказаться от курения, если имеете эту привычку.

– Спасибо, понял. Хотя вот что любопытно. В 45 лет мне ставили диагноз «атеросклероз аорты», а сейчас мне 70, и пишут «расширение аорты». Как при атеросклерозе она могла расшириться?

– Атеросклероз аорты – это серьезный фактор риска развития аневризмы аорты. Она на этом фоне и развивается.

Три вида одышки

Вопрос читателя:

– Галина Феликсовна беспокоит. Недавно мне исполнилось 80 лет. Хотела бы проконсультироваться вот по какому вопросу. У меня порок сердца, давление высокое (я его контролирую). Болей в сердце нет, сердцебиения учащенного не слышу, но в последнее время замучила одышка. Что это может быть?

– Одышка в состоянии покоя или при нагрузке?

– При нагрузке, ходить совсем не могу.

– Причиной вашей одышки может быть сердечная недостаточность на фоне порока сердца и артериальной гипертензии. Вероятность заполучить аритмию в пожилом возрасте в разы выше, чем в молодости, есть много сопутствующих факторов. По сути, сердечная недостаточность – это проявление течения различных заболеваний, связанных с поражением сердечной мышцы, клапана и т.д. Развивается она в результате того, что постепенно формируется снижение сократительной способности миокарда левого желудочка. Сердце начинает хуже перекачивать кровь по сосудам, и органы недополучают питательных веществ и кислорода. Проявляется сердечная недостаточность сначала незначительной одышкой при физической нагрузке, потом при незначительной нагрузке, а потом и в состоянии покоя. Потом к этой одышке добавляются отеки на ногах, пациент может замечать, что увеличился живот, его как бы стало раздувать.

– И что делать?

– Когда есть сердечная недостаточность, первая задача – стабилизировать течение заболевания сердца, на фоне которого она возникла. Также к проводимому лечению нужно добавить препараты группы ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, они будут и давление регулировать, и замедлять прогрессирование сердечной недостаточности. Если есть линий вес, надо постараться его сбросить, следить за показаниями холестерина в крови, чтобы они были в норме. И, несмотря на одышку, каждый день совершать получасовые пешие прогулки.

– А как отличить сердечную одышку от бронхиальной, астматической?

– Сердечная, кардиологическая одышка – инспираторная, тяжело сделать вздох. У такого пациента долгий вдох и быстрый выдох. При экспираторной одышке, связанной с бронхообструкцией, наоборот: пациент быстро вдыхает и шумно, длительно выдыхает. Бывает еще третий вариант одышки, так называемая невротическая, или функциональная. Она хорошо была описана знаменитыми клиницистами в начале прошлого века. Такая одышка часто возникает у молодых людей. Им кажется, что у них проблемы с сердцем, они жалуются на нехватку воздуха. А на самом деле это состояние возникает из-за психоэмоциональных перегрузок. На работе задавлены психологически, в семье проблемы… Эти одышки хорошо убираются аутотренингом или препаратами, которые регулируют психосоматику.

Проблемы в шее, а болит в области сердца

Вопрос читателя:

– Звоню из Бреста. Андрей Петрович, может быть, вы подскажете, что делать при частых спазмах и головных болях? Давление при этом нормальное.

– Кардиологические головные боли как раз-таки вызывает повышенное давление. У вас давление в норме. Поэтому вам следует обратиться за консультацией к неврологу. Очень часто причиной головных болей являются проблемы в шейном отделе позвоночника.

Вопрос читателя:

– Здравствуйте! Около месяца мучаюсь проблемой ноющих болей в области сердца. Мне 35 лет, занимаюсь силовыми видами спорта. Ходил на прием к врачу, сделал ЭКГ. Вроде бы все нормально. И давление хорошее. Но я чувствую слегка сдавливающие, ноющие боли в области сердца, за грудиной (напоминает невралгию). Часто наблюдаю мышечные спазмы по всему телу. По вечерам иногда ощущаю жар, хотя температура абсолютно нормальная. Никаких острых и жгучих болей нет. Замечаю быстрое утомление организма, но питаюсь я отлично, придерживаюсь режима. Что это может быть?

– Прежде всего я посоветовал бы вам сделать МРТ шейного отдела позвоночника, чтобы уточнить, нет ли там изменений структуры позвонков – остеохондроза, грыж, протрузии диска. Потому что ваши симптомы очень похожи именно на проблемы в позвоночнике. Но, несмотря на молодой возраст, могут быть и сердечные проблемы. Часто они возникают именно у людей, которые занимаются силовыми видами спорта. Происходит гипертрофия миокарда левого желудочка, и у этих пациентов в гипертрофированной мышце бывает относительный дефицит коронарного кровотока. Поэтому надо выполнить нагрузочный тест – велоэргометрию или тредмил-тест – и с его результатами обратиться к кардиологу.

Регулярно сдавать анализы надо после 40 лет

Вопрос читателя:

– Андрей Петрович, добрый день! У меня только один вопрос: какие нужно делать анализы, исследования и с какой периодичностью, чтобы не пропустить сердечные заболевания?

– Мужчинам старше 40 лет раз в год необходимо делать ЭКГ, определять уровень общего холестерина, липидных фракций, мочевины, креатинина, АЛТ, АСТ, глюкозы крови, гликированного гемоглобина, калия, натрия, сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи. Следить за массой тела, отказаться от вредных привычек, больше уделять внимания физической нагрузке, быть более стрессоустойчивым. Женщинам рекомендованы такие же обследования плюс осмотр гинеколога.

Весь материал опубликован в газете «Народная Воля» за 10 апреля 2018 года

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