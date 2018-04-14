Чешско-американский режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет в США, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство CTK.

Форман известен такими фильмами как «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», «Призрак Гойи». Он дважды становился обладателем премии «Оскар» за лучшую режиссуру (1975 и 1984 годы), трижды удостаивался «Золотого глобуса».

Милош Форман родился в 1932 году в городе Часлав в Чехословакии. В кино начал работать в конце 1950-х годов, получил известность после выходы фильма «Черный Петр». В 1968 году, после вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию, не вернулся из поездки во Францию, где вел съемки фильма. Позже он уехал в США. По словам супруги Формана Мартины, режиссер умер внезапно после непродолжительной болезни.