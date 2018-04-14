Россия созывает экстренное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций в связи с авиаударами США, Великобритании и Франции по Сирии, заявил 14 апреля президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«14 апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом. Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», – сказано в заявлении российского президента.

По его словам, Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию специалистов для выяснения всех обстоятельств, однако «группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования».

«Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом. Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути, потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», – продолжил Путин.

Он подчеркнул, что «нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений».

«История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», – сказано в заявлении президента России.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.