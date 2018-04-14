12 апреля с применением оружия вблизи Ракова (Минская область) были остановлены три машины. Задержаны 16 человек — предполагаемые организаторы незаконной миграции и иностранцы, сообщает Госпогранкомитет.

Группа спецназначения с оружием остановила три машины. В одной из них находился 33-летний гражданин Азербайджана, предполагаемый организатор нелегальной миграции. Были задержаны также двое перевозчиков-белорусов и двое проводников-чеченцев.

С ними находились 11 граждан Вьетнама, которые ехали транзитом через Беларусь к границе, чтобы попасть в Евросоюз. При себе у них не оказалось документов.

Против подозреваемого организатора, пособников и проводников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 371−1 УК (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи — от 3 до 7 лет лишения свободы.

Что касается вьетнамцев, то в отношении них начат административный процесс за незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания в стране.