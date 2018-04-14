Ракетный удар по Сирии повлечет за собой дальнейшую эскалацию напряженности в регионе и в мире в целом. Об этом говорится в заявлении ОДКБ, принятом сегодня на экстренном заседании постоянного совета организации.

В заявлении указывается, что ракетные удары, нанесенные США, Великобританией и Францией по территории Сирии, произведены в нарушение фундаментальных принципов и норм международного права, вопреки Уставу Организации Объединенных Наций без санкции Совета Безопасности ООН.

«Считаем, что этими действиями создается ситуация, которая идет вразрез с усилиями по скорейшей ликвидации террористической угрозы в Сирии и разрешению внутрисирийского конфликта политико-дипломатическими средствами, ведет к деградации гуманитарной ситуации в этой стране. Это также чревато дальнейшей эскалацией напряженности в регионе и в мире в целом», — говорится в документе.

Постоянный совет ОДКБ призывает Совет Безопасности ООН «приложить максимальные усилия для выполнения возложенной на него международным сообществом задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности».

В Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.