Белорусский хоккей сейчас собирает, а не разбрасывает камни, имеется в виду тренерские кадры. Об этом заявил председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Семен Шапиро на пресс-конференции в Минске, передает БЕЛТА.

В частности, это касается известного белорусского хоккеиста Михаила Грабовского, который провел много сезонов в сильнейшей лиге мира НХЛ и долго не может восстановиться после травмы. По словам Семена Шапиро, таких профессионалов в Беларуси очень мало и нельзя их терять, поэтому если Михаил Грабовский решит завершить игровую карьеру, то в будущем он будет обязательно востребован в белорусском хоккее.

То же самое можно сказать и об Андрее Ковалеве, Андрее Сидоренко, Андрее Гусове и других белорусских специалистах. Однако здесь нужен индивидуальный подход, ведь у каждого своя стезя. В частности, Андрей Гусов сейчас успешно работает в Польше, его клуб ГКС вышел в Лигу чемпионов, и было бы неправильно бросать успешное дело и уезжать назад, всему свое время, отметил Семен Шапиро.