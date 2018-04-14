Действовавший с 2008 года Институт реорганизуют в два отдельных факультета. Решение единогласно приняли члены Совета БГУ.​

«Сегодня актуальной является стратегическая задача по повышению качества образования. Ее достижение осуществляется в вузе через оптимизацию структуры специальностей, создание системы дистанционного обучения, генерацию финансовых средств. Одним из возможных решений этих задач является создание общеуниверситетского факультета, централизующего дополнительное образование по комплексу БГУ», — передает БелаПАН сообщение пресс-службы БГУ.

Им станет выведенный из структуры Института журналистики факультет повышения квалификации и переподготовки. Ему присвоят статус единого научно-методического и координационного центра дополнительного образования взрослых в комплексе вуза.

«На многих факультетах и в институтах имеются идентичные сегменты повышения квалификации и переподготовки кадров. Это создает внутреннюю конкуренцию. Нужно избегать дублирования специальностей по данному образовательному направлению, и создать единый мощный центр в БГУ, который будет работать на внешний и внутренний контингент слушателей», — считает ректор БГУ Андрей Король.

Также члены Совета рассмотрели вопрос переименования факультета журналистики. Была отмечена необходимость изменения названия в связи с активным развитием существующих направлений подготовки. «На факультете готовят кадры как для СМИ, так и для сферы публичного информационного пространства Беларуси. Факультет журналистики фактически перестал быть монофункциональным с 1996 года, когда началась подготовка по специальности «Информация и коммуникация». По инициативе кафедры технологий коммуникации в 2013 году в общегосударственный классификатор профессий внесли должности «специалист по связям с общественностью» и «специалист по рекламной коммуникации». Это позволило легитимизировать данные виды деятельности, и обеспечить выпускников рабочими местами», — отмечается в релизе.

Вопрос о переименовании должен решиться до конца апреля.

По неофициальной информации, возглавляющий Институт журналистики с момента основания, а факультет журналистики с 2005 года, директор Сергей Дубовик уже уволен с должности.