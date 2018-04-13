Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

В результате, в 1/2 финала самого престижного клубного турнира Старого Света мадридский «Реал» встретится с мюнхенской «Баварией», а итальянская «Рома» схлестнется с британским «Ливерпулем».

Первые полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.

Финал состоится 26 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Напомним, ранее состоялась жеребьевка, определившая полуфинальные пары в Лиге Европы.