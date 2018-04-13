В акватории Балтийского моря разбился вертолет Ка-29, по предварительным данным, принадлежавший Минобороны РФ. На борту находились два человека — оба погибли, тело одного из них найдено, сообщили источники «Интерфакса», ТАСС и РИА «Новости».

Гибель экипажа подтвердили в Балтийском флоте. Там уточнили, что погибшие были летчиками-испытателями. Они проводили ночные испытательные полеты.

«12 апреля 2018 года около 23:30 по московскому времени при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб», — говорится в сообщении флота.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в день происшествия «вертолет выполнял учебно-тренировочный полет». «Спустя какое-то время с ним пропала связь», — заявили агентству в экстренных службах. «По предварительным данным, вертолет упал в море», — сказал источник.

На месте падения Ка-29 силами Балтийского флота проводится поисковая операция.

Источник «Интерфакса» сообщил, что в настоящее время вертолет уже обнаружен. Он находился в 12 км от побережья в акватории Балтийского моря. «Найдены обломки вертолета и масляное пятно на воде», — сказал собеседник агентства в международных службах морского поиска и спасения.

Также спасатели нашли тело одного из членов экипажа. Место нахождения командира вертолета пока установить не удалось. «Обнаруженное тело принадлежит либо бортмеханику, либо второму пилоту. Командира ищут», — сказал источник.

Погода в районе крушения вертолета была нормальная

Причины происшествия пока не ясны. В пресс-службе Балтфлота заявили, что «полет проходил в простых метеоусловиях». Как сообщили ТАСС в Калининградском гидрометцетре, прошедшей ночью скорость ветра не превышала 12 м/с, высота волн была около 1 м. В течение дня пятницы ожидается переменная облачность. Порывы восточного ветра могут усилиться до скорости 12-14 м/с. Высота волн до 1,5 метра, температура воздуха составит 10-12 градусов тепла, воды — до плюс 8.

«Никаких затруднений в движении судов в акватории Балтийского моря в районе Калининградской области нет. Все штатно, все нормально», — добавил дежурный калининградского морского спасательного подцентра.

Сейчас в Балтийском море проходят учения Балтфлота. По данным Минобороны РФ, в маневрах участвует противолодочный вертолет морской авиации Балтфлота Ка-27ПЛ.

Ка-29 — корабельный транспортно-боевой вертолет, дальнейшее развитие вертолета Ка-27. Разработан в ОКБ имени Н. И. Камова в начале 1980-х годов. Предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях различного класса, в том числе на авианесущих судах. Он способен обнаруживать современные подводные лодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения, сообщает сайт холдинга «Вертолеты России».

Кроме того, машина может быть использована для медицинской эвакуации, переброски личного состава, а также для транспортировки грузов. В транспортном варианте вертолет способен взять на борт до 16 десантников или 10 раненых, включая четырех человек на носилках. Машина способна перевозить до 2000 кг груза в транспортной кабине или до 4000 кг груза на внешней подвеске. На вертолете может быть установлена лебедка грузоподъемностью до 300 кг.

В ноябре 2017 года Минобороны РФ сообщало, что в авиабазе морской авиации Балтийского флота в Калининградской области введен в строй отряд обновленных корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29. Сообщалось, что машины прошли плановый капитальный ремонт на АО «150-й авиационный ремонтный завод» (холдинг «Вертолеты России»).