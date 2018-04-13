Антициклон, который подарил нам солнечную погоду с температурным фоном, близким к климатической норме, постепенно сдает свои позиции. В ближайшие дни атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, принесут дожди и более теплый воздух. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

14 апреля, в субботу, погодные условия на территории Беларуси еще будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-западу страны скажется влияние фронтального раздела. На большей части территории страны осадков не ожидается, лишь ночью в крайних юго-западных районах страны, а днем по Брестской и Гродненской областям пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью в основном 0…+6°С, в юго-западных районах страны +7…11°С, максимальная температура днем +14…20°С.

В воскресенье, 15 апреля, погоду в Беларуси будет определять фронтальный раздел, смещающийся через территорию нашей страны. Ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от +2°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу, максимальная температура днем составит в основном +12…19°С, в юго-западных районах Беларуси воздух прогреется до +20…23°С.

16 апреля, в понедельник, погодные условия Беларуси будут определять теплые неустойчивые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +4…11°С, максимальная температура днем +15…22°С, в юго-западных районах страны воздух прогреется до +23…25°С.

Во вторник, 17 апреля, погода на территории нашей страны окажется под влиянием фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря, днем северо-западная половина страны будет под влиянием области повышенного атмосферного давления. Погода ожидается облачная с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем в основном по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +6…13°С, максимальная температура днем +14…20°С, в юго-восточных районах страны воздух прогреется до +21…24°С.