Белорусские власти планируют возобновить переговоры по цене на газ после формирования нового правительства в России, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко журналистам в Красноярске, где проходит экономический форум.

«Ждем формирования нового правительства России после инаугурации президента. Понятно по-человечески почему так происходит», — сказал он.

Семашко добавил, что сегодня обсудит дату переговоров со своим российским коллегой Аркадием Дворковичем. «Разговор будет короткий — когда возобновятся газовые переговоры», — цитируют вице-премьер российские информагентства. Семашко также отметил, что запланированы для обсуждения и другие темы, касающиеся экономического сотрудничества России и Беларуси.

Ситуацию, когда Беларусь платит за газ в два раза больше, чем потребители граничащей с ней Смоленской области РФ, белорусская сторона не может «признать нормальной», заявил Семашко. В качестве примера он привел Минский автозавод, который получает газ по цене 286 долларов за тысячу кубометров, тогда как его российские конкуренты — по 65 долларов.

Вице-премьер также сообщил, что в этом году Беларусь ожидает от России поставки 18 млн тонн нефти. «У нас в балансе записано 24 млн тонн, но там есть разные схемы. Реально 18 млн тонн мы получим, переработаем, нас это вполне устраивает в этом году», — пояснил он.

На вопрос, какой объем нефти был поставлен из России в Беларусь в первом квартале этого года, Семашко ответил: «Там равномерно поставки идут по кварталам. Мы признательны российской стороне и Минэнерго России, все идет нормально, системно».

На данный момент между Беларусью и Россией действуют договоренности по ценам на российский газ на 2017—2019 годы. Они были подготовлены после спора, который продолжался между сторонами около года. «Мы ставим вопрос, что цена на границе должна быть если не равной, то близкой к цене для Смоленской области России. Если рынок общий, то и цены должны быть равными. Но пока этого нет», — пояснял Семашко в феврале. Тогда же он сообщил, что до конца 2017 года сторонам договориться не удалось. Последний раз они с вице-премьером российского правительства Аркадием Дворковичем встречались 7 февраля в Москве.