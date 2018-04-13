Беларусь может стать главным бенефициаром от обострения отношений России с Западом. Попавшие под санкции российские олигархи могут найти в синеокой тихую гавань для своих миллиардов.

Такое мнение в интервью радио «Свобода» высказал российский политолог Кирилл Коктыш, передает Udf.by.

«Лондон превращается в очень опасное место для российских денег. Санкции способствуют путинской политике «национализации элит». Олигархи будут вынуждены решать, они патриоты денег или патриоты России. Беларусь, которая приняла декрет о криптовалютах, может стать тем хабом, который дал бы приют российским деньгам, которые побегут из Лондона, но будут бояться возвращаться в Москву», — полагает эксперт.

Правда, как отмечает Коктыш, решится ли на это Минск — это вопрос открытый.

«Но под российские гарантии в такую ​​игру стоило бы сыграть. А зачем иначе было принимать декрет о криптовалютах?» — задает риторический вопрос российский политолог.

Напомним, что 6 апреля Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В список попали бизнесмены из близкого окружения Путина: Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, а также сенатор Сулейман Керимов.

Также санкции были введены против главы «Газпрома» Алексея Миллера, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, президента футбольного клуба «Зенит» и бывшего главы Российского футбольного союза Сергея Фурсенко, главы Росгвардии Виктора Золотова, главы Роскомнадзора Александра Жарова и других.

Всего в списке семь бизнесменов, двенадцать компаний и семнадцать российских чиновников.

Санкционный список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.

Ранее правительство Великобритании объявило о возможности введения экономических санкции против российских бизнесменов и других лиц, связанных с Кремлем. Эти санкции должны стать ответом на отравление в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Срипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому подозревают Россию.