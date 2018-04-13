Президент Беларуси Александр Лукашенко требует дать принципиальную оценку развитию зимних видов спорта в стране, исходя из итогов прошедшей Олимпиады. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по вопросам развития зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства коснулся ситуации в различных зимних видах спорта и поднял конкретные проблемные вопросы.

О хоккее

«Несмотря на беспрецедентные условия, созданные, например, для подготовки хоккеистов, они вообще не попали на Олимпиаду. Провалили вторую подряд квалификацию, уступив Словении. Вы помните этот позор дома, в Минске. Последний чемпионат мира в Париже наша сборная закончила на грани вылета из высшего дивизиона», — отметил президент.

Александр Лукашенко предложил сравнить игру нынешней сборной Беларуси по хоккею с игрой немецкой команды.

«Когда-то мы вообще всерьез не воспринимали немецкую сборную. Совсем недавно — 2−3 года назад. И где сегодня немцы, и где сегодня мы? Опять, скажете, чего-то вам не хватило? Из десяти миллионов не хватило выбрать 20 человек, чтобы достойно выглядеть и попасть на Олимпиаду. А ведь этот вид спорта постоянно на виду, и для него немало сделано», — отметил президент.

Он обратил внимание, что в стране построено почти 40 хоккейных арен.

«По сравнению с самым успешным для нас 2002 годом количество занимающихся увеличилось более чем в два раза, штатных тренеров — почти в три раза. А результата нет. Точнее, он есть, но лучше бы его не было. И реальных перспектив пока не видно. Но поживем — увидим. На носу чемпионат мира», — предупредил белорусский лидер.

О биатлоне и лыжных гонках

По словам Александра Лукашенко, в мужском биатлоне итоги Олимпиады в Республике Корея удручающие.

«Иногда смотришь на наших мужиков, бегающих с винтовками, и такого позора… Хотелось бы куда-то от него спрятаться — куда-то под веник, под плинтус заползти, чтобы этого не видеть, — отметил глава государства. — В женской команде не видно, кто придет на смену Домрачевой и Скардино. И если кто-то оценивает выступление женской команды по биатлону как успешное, то я бы предложил этим людям очнуться и посмотреть реально на то, как выступали наши биатлонисты вообще и девушки тоже».

«И вообще должен сказать, что наше золото на Олимпиаде скорее случайно, чем закономерно. Все золото. Но это спорт. Есть результат — ничего не скажешь. Но главное, чтобы мы за этими результатами видели проблемы, которые у нас существуют. И в подготовке, и в спортсменах, и в самих тренерах», — подчеркнул глава государства.

«В лыжных гонках достойного результата и близко не просматривается. А ведь этот вид спорта базовый и для биатлона. Но хуже, наверное, в истории еще не было», — обеспокоен президент.