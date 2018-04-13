В Орше сотрудники милиции с применением физической силы задержали пожилого мужчину, который перешел дорогу в неположенном месте.

Инцидент засняли на видео очевидцы. Многие свидетели просили милиционеров войти в положением старика и отпустить его. Однако правоохранители все же силой усадили, буквально затолкали задержанного в машину.

Практически все комментарии под этим видео на Youtube содержат нелицеприятные высказывания в адрес милиционеров. «Ничего человеческого» — самое, пожалуй, цензурное из них.

Видео в своем «Фейсбуке» также опубликовал правозащитник Олег Волчек.

«Целую неделю мне пишут граждане, чтобы я предал огласке следующую информацию. Сотрудники милиции стали устраивать засады на людей, кто переходит неправильно улицы и штрафуют. МВД, прекратите провокации!!! Люди платят налоги, чтобы их защищали, а не издевались», — написал Волчек.